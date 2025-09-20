Анатолий Трубин провел очередной сухой матч за Бенфику

В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на выезде победила «AVS» со счетом 3:0.

Очередным «сухим» матчем за «орлов» отличился Анатолий Трубин.

Это уже его 7-й матч в сезоне и 45-й в целом за «Бенфику» без пропущенных мячей.

Матчи без пропущенных мячей Анатолия Трубина за Бенфику (45)

20.09.2025: ЧП, AVS – Бенфика – 0:3

27.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Фенербахче – 1:0

20.08.2025: ЛЧ, Фенербахче – Бенфика – 0:0

16.08.2025: ЧП, Эштрела – Бенфика – 0:1

12.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0

06.08.2025: ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2

31.07.2025: СП, Спортинг – Бенфика – 0:1

24.06.2025: КЧС, Бенфика – Бавария – 1:0

20.06.2025: КЧС, Бенфика – Окленд Сити – 6:0

27.04.2025: ЧП, Бенфика – AVS – 6:0

19.04.2025: ЧП, Витория – Бенфика – 0:3

28.03.2025: ЧП, Жил Висенте – Бенфика – 0:3

15.02.2025: ЧП, Санта-Клара – Бенфика – 0:1

12.02.2025: ЛЧ, Монако – Бенфика – 0:1

29.01.2025: ЛЧ, Ювентус – Бенфика – 0:2

17.01.2025: ЧП, Бенфика – Фамаликан – 4:0

08.01.2025: КЛ, Бенфика – Брага – 3:0

23.12.2024: ЧП, Бенфика – Эшурил – 3:0

19.12.2024: ЧП, Насьонал – Бенфика – 0:2

11.12.2024: ЛЧ, Бенфика – Болонья – 0:0

07.12.2024: ЧП, Бенфика – Витория – 1:0

01.12.2024: ЧП, Арока – Бенфика – 0:2

30.10.2024: КЛ, Бенфика – Санта-Клара – 3:0

27.10.2024: ЧП, Бенфика – Риу Аве – 5:0

02.10.2024: ЛЧ, Бенфика – Атлетико – 4:0

23.09.2024: ЧП, Боавишта – Бенфика – 0:3

24.08.2024: ЧП, Бенфика – Эштрела – 1:0

17.08.2024: ЧП, Бенфика – Каса Пия – 3:0

12.05.2024: ЧП, Бенфика – Арока – 5:0

29.03.2024: ЧП, Бенфика – Шавиш – 1:0

17.03.2024: ЧП, Каса Пия – Бенфика – 0:1

14.03.2024: ЛЄ, Рейнджерс – Бенфика – 0:1

25.02.2024: ЧП, Бенфика – Портимоненсе – 4:0

22.02.2024: ЛЄ, Тулуза – Бенфика – 0:0

04.02.2024: ЧП, Бенфика – Жил Висенте – 3:0

19.01.2024: ЧП, Бенфика – Боавишта – 2:0

06.01.2024: ЧП, Арока – Бенфика – 0:3

29.12.2023: ЧП, Бенфика – Фамаликан – 3:0

17.12.2023: ЧП, Брага – Бенфика – 0:1

03.12.2023: ЧП, Морейренсе – Бенфика – 0:0

25.11.2023: КП, Бенфика – Фамаликан – 2:0

04.11.2023: ЧП, Шавиш – Бенфика – 0:2

31.10.2023: КЛ, Арока – Бенфика – 0:2

07.10.2023: ЧП, Эшурил – Бенфика – 0:1

29.09.2023: ЧП, Бенфика – Порту – 1:0

Сухие матчи Анатолия Трубина за Бенфику по сезонам