Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
20 сентября 2025, 16:13 | Обновлено 20 сентября 2025, 16:15
Алонсо не удивил. Реал назвал стартовый состав на матч против Эспаньола

Андрей Лунин остался в резерве, поединок пятого тура Ла Лиги начнется в 17:15 по Киеву

20 сентября 2025, 16:13 | Обновлено 20 сентября 2025, 16:15
Алонсо не удивил. Реал назвал стартовый состав на матч против Эспаньола
Getty Images/Global Images Ukraine

20 сентября состоится матч пятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Эспаньол.

Поединок пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Наставник королевского клуба Хаби Алонсо ожидаемо оставил украинского голкипера Андрея Лунин в резерве. Ворота сливочных будет защищать Тибо Куртуа.

В атаке Реала выйдут Винисиус Жуниор, Франко Мастантуоно, Килиан Мбаппе и Нико Гонсалес.

Стартовые составы на матч Реал – Эспаньол

Реал Мадрид Эспаньол Реал - Эспаньол Ла Лига чемпионат Испании по футболу стартовые составы Андрей Лунин Хаби Алонсо Тибо Куртуа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
