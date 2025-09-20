Алонсо не удивил. Реал назвал стартовый состав на матч против Эспаньола

20 сентября состоится матч пятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Эспаньол.

Поединок пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Наставник королевского клуба Хаби Алонсо ожидаемо оставил украинского голкипера Андрея Лунин в резерве. Ворота сливочных будет защищать Тибо Куртуа.

В атаке Реала выйдут Винисиус Жуниор, Франко Мастантуоно, Килиан Мбаппе и Нико Гонсалес.

Стартовые составы на матч Реал – Эспаньол