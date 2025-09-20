Алонсо не удивил. Реал назвал стартовый состав на матч против Эспаньола
Андрей Лунин остался в резерве, поединок пятого тура Ла Лиги начнется в 17:15 по Киеву
20 сентября состоится матч пятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Эспаньол.
Поединок пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставник королевского клуба Хаби Алонсо ожидаемо оставил украинского голкипера Андрея Лунин в резерве. Ворота сливочных будет защищать Тибо Куртуа.
В атаке Реала выйдут Винисиус Жуниор, Франко Мастантуоно, Килиан Мбаппе и Нико Гонсалес.
Стартовые составы на матч Реал – Эспаньол
