ВИДЕО. Гол в раздевалку. Жирона в меньшинстве пропустила от Леванте

В субботу, 20 сентября, проходит матч пятого тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Леванте».

Команды играют на стадионе «Estadi Montilivi» в Жироне. Встреча началась в 15:00 по киевскому времени.

На 43-й минуте камерунский форвард Карл Этта Эйонг легко переиграл голкипера каталонского клуба и отправил головой мяч в ворота соперника. Подопечные Мичела в первом тайме играют в меньшинстве из-за удаления защитника Акселя Витселя.

ГОЛ, 0:1! Эйонг, 43

ВИДЕО. Форвард Леванте отправил головой мяч в ворота Жироны, которая играет в меньшинстве