  ВИДЕО. Гол в раздевалку. Жирона в меньшинстве пропустила от Леванте
Испания
20 сентября 2025, 15:50
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Жирона в меньшинстве пропустила от Леванте

Эйонг уверенно переиграл вратаря и вывел гостей вперед

ВИДЕО. Гол в раздевалку. Жирона в меньшинстве пропустила от Леванте
Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 20 сентября, проходит матч пятого тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Леванте».

Команды играют на стадионе «Estadi Montilivi» в Жироне. Встреча началась в 15:00 по киевскому времени.

На 43-й минуте камерунский форвард Карл Этта Эйонг легко переиграл голкипера каталонского клуба и отправил головой мяч в ворота соперника. Подопечные Мичела в первом тайме играют в меньшинстве из-за удаления защитника Акселя Витселя.

ГОЛ, 0:1! Эйонг, 43

ВИДЕО. Форвард Леванте отправил головой мяч в ворота Жироны, которая играет в меньшинстве

Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
antt
Вже два. Як там наш наступник Довбика? В меншості немає можливостей навіть голів проти аутсайдера?
Ответить
0
kadaad .
Ванат попал на дно! 
Ответить
0
