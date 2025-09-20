ВИДЕО. Гол в раздевалку. Жирона в меньшинстве пропустила от Леванте
Эйонг уверенно переиграл вратаря и вывел гостей вперед
В субботу, 20 сентября, проходит матч пятого тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Леванте».
Команды играют на стадионе «Estadi Montilivi» в Жироне. Встреча началась в 15:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 43-й минуте камерунский форвард Карл Этта Эйонг легко переиграл голкипера каталонского клуба и отправил головой мяч в ворота соперника. Подопечные Мичела в первом тайме играют в меньшинстве из-за удаления защитника Акселя Витселя.
ГОЛ, 0:1! Эйонг, 43
ВИДЕО. Форвард Леванте отправил головой мяч в ворота Жироны, которая играет в меньшинстве
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Манчестер Сити» прокомментировал борьбу за титул чемпиона Премьер-лиги
Аргентинец продлит контракт с «Интер Майами»