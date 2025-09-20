Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
20 сентября 2025, 18:15 |
Сколько получил Ванат? Опубликованы оценки игроков в матче Жирона – Леванте

Украинский форвард вышел в стартовом составе и провел на поле 53 минуты

Сколько получил Ванат? Опубликованы оценки игроков в матче Жирона – Леванте
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В субботу, 20 сентября, состоялся матч пятого тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Леванте». Подопечные Мичела потерпели разгромное поражение со счетом 0:4.

Подопечные Мичела уступили сопернику с разгромным счетом 0:4, при этом весь второй тайм играли в меньшинстве из-за удалений двух защитников – бельгийца Акселя Витселя и бразильца Витора Рейса.

Статистический портал Sofascore опубликовал оценки игроков за это противостояние. Форвард «Жироны» Владислав Ванат, который вышел в стартовом составе и сыграл 53 минуты, получил 6,4 балла. Это восьмой показатель в команде – хуже него поединок провели Иван Мартин и два игрока с красными карточками.

Лучшим футболистом матча «Леванте» – «Жирона» стал испанский форвард Иван Ромеро («Леванте»), который записал на свой счет один результативный удар.

Оценки игроков за матч чемпионата Испании Жирона Леванте:

Макеевка🫂
Спасиби нашаму спорю ЮА ,чьто быстра атправели первава клона Катьки Монзуль в бан, нашу втарую Катьку которая па данецки проста украла идею, никто не забанит. СПАСИБА спорт ЮА чьто даёте нам данецким больше маневрав. Правельна делаете АДНУ Катьку в бан а втарая каторая  занемаэтца тем самым можна, патаму чта данецкая. СПАСИБА спорт ЮА хоть тут нас не унежают
Ответить
+1
Artem_Ponomar
як взагалі вони примудрились отримати дві червоні?
Ответить
0
FootFoodBol
Без комментариев (
Ответить
0
contr
Жирона отримала за обидві щоки і Ванат також отримав ☝️
Ответить
-2
