Сколько получил Ванат? Опубликованы оценки игроков в матче Жирона – Леванте
Украинский форвард вышел в стартовом составе и провел на поле 53 минуты
В субботу, 20 сентября, состоялся матч пятого тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Леванте». Подопечные Мичела потерпели разгромное поражение со счетом 0:4.
Подопечные Мичела уступили сопернику с разгромным счетом 0:4, при этом весь второй тайм играли в меньшинстве из-за удалений двух защитников – бельгийца Акселя Витселя и бразильца Витора Рейса.
Статистический портал Sofascore опубликовал оценки игроков за это противостояние. Форвард «Жироны» Владислав Ванат, который вышел в стартовом составе и сыграл 53 минуты, получил 6,4 балла. Это восьмой показатель в команде – хуже него поединок провели Иван Мартин и два игрока с красными карточками.
Лучшим футболистом матча «Леванте» – «Жирона» стал испанский форвард Иван Ромеро («Леванте»), который записал на свой счет один результативный удар.
Оценки игроков за матч чемпионата Испании Жирона – Леванте:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем откровенно рассказал о проблемах киевского клуба
Поединок состоится 20 сентября и начнется в 20:00 по Киеву