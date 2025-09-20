Сколько получил Ванат? Опубликованы оценки игроков в матче Жирона – Леванте

В субботу, 20 сентября, состоялся матч пятого тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Леванте». Подопечные Мичела потерпели разгромное поражение со счетом 0:4.

Подопечные Мичела уступили сопернику с разгромным счетом 0:4, при этом весь второй тайм играли в меньшинстве из-за удалений двух защитников – бельгийца Акселя Витселя и бразильца Витора Рейса.

Статистический портал Sofascore опубликовал оценки игроков за это противостояние. Форвард «Жироны» Владислав Ванат, который вышел в стартовом составе и сыграл 53 минуты, получил 6,4 балла. Это восьмой показатель в команде – хуже него поединок провели Иван Мартин и два игрока с красными карточками.

Лучшим футболистом матча «Леванте» – «Жирона» стал испанский форвард Иван Ромеро («Леванте»), который записал на свой счет один результативный удар.

Оценки игроков за матч чемпионата Испании Жирона – Леванте: