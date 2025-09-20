Сборная Украины U-20 провел первую тренировку в рамках подготовки к чемпионату мира.

19 сентября футболисты прибыли в Чили, где пройдет турнир. Перед стартом чемпионата Украина проведет неделю тренировок.

На групповом этапе турнира сине-желтые сыграют со сборными Южной Кореи (27 сентября), Панамы (30 сентября) и Парагвая (3 октября).

Возглавляет сборную Украины U-20 украинский специалист Дмитрий Михайленко.

ВИДЕО. Сборная Украины U-20 провела первую тренировку в Чили: