20 сентября 2025, 15:41
ВИДЕО. Сборная Украины U-20 провела первую тренировку в Чили
Подопечные Михайленко готовятся к молодежному чемпионату мира
Сборная Украины U-20 провел первую тренировку в рамках подготовки к чемпионату мира.
19 сентября футболисты прибыли в Чили, где пройдет турнир. Перед стартом чемпионата Украина проведет неделю тренировок.
На групповом этапе турнира сине-желтые сыграют со сборными Южной Кореи (27 сентября), Панамы (30 сентября) и Парагвая (3 октября).
Возглавляет сборную Украины U-20 украинский специалист Дмитрий Михайленко.
ВИДЕО. Сборная Украины U-20 провела первую тренировку в Чили:
