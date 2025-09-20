Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны зарплаты Ваната, Цыганкова и Крапивцова в Жироне. Кто последний?
Испания
20 сентября 2025, 12:55 |
782
0

Известны зарплаты Ваната, Цыганкова и Крапивцова в Жироне. Кто последний?

Лидером зарплатного рейтинга каталонской команды является бельгиец Аксель Витсель

20 сентября 2025, 12:55 |
782
0
Известны зарплаты Ваната, Цыганкова и Крапивцова в Жироне. Кто последний?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Аналитический портал Capology обновил зарплаты игроков в испанской «Жироне» – стало известно, сколько в каталонском клубе зарабатывают украинские игроки.

Годовая зарплата форварда Владислава Ваната составляет 2,7 миллиона евро до уплаты налогов – в неделю футболист сборной Украины получает около 51,9 тысячи евро.

23-летний игрок перебрался в Испанию во время летнего трансферного окна и подписал пятилетний контракт – за это время он сможет заработать 13,5 миллиона евро. Кроме того, в соглашении предусмотрены бонусные выплаты – примерно 675 тысяч евро в год.

Вместе с Ванатом восьмое место в команде разделил и вингер Виктор Цыганков, который зарабатывает в клубе аналогичную сумму. Еще один украинец – голкипер Владислав Крапивцов – занимает последнее место в каталонской команде, получая всего 240 тысяч евро в год.

Лидером зарплатной ведомости «Жироны» является бельгийский защитник Аксель Витсель, заработок которого составляет 4,16 млн евро в год. Чуть меньше получает испанец Дэвид Лопес (3,7 млн евро).

По теме:
Когда играют Реал и Барселона? Прогнозы на 5-й тур Ла Лиги 2025/26
Реал Мадрид – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Владислав Ванат Виктор Цыганков Владислав Крапивцов Аксель Витсель финансы зарплаты
Николай Титюк Источник: Capology
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 20 сентября 2025, 12:19 0
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Финальная часть турнира проходит в Шэньчжэне с 16 по 21 сентября

AVS – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 20 сентября 2025, 12:44 0
AVS – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
AVS – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 20 сентября и начнется в 20:00 по Киеву

Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Футбол | 19.09.2025, 15:32
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Кравец признался, отговаривали ли его от скандального интервью про Динамо
Футбол | 20.09.2025, 10:49
Кравец признался, отговаривали ли его от скандального интервью про Динамо
Кравец признался, отговаривали ли его от скандального интервью про Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 19.09.2025, 18:40
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
19.09.2025, 16:43 80
Теннис
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 16
Футбол
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 3
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 43
Футбол
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
18.09.2025, 17:57 28
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем