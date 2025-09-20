Известны зарплаты Ваната, Цыганкова и Крапивцова в Жироне. Кто последний?

Аналитический портал Capology обновил зарплаты игроков в испанской «Жироне» – стало известно, сколько в каталонском клубе зарабатывают украинские игроки.

Годовая зарплата форварда Владислава Ваната составляет 2,7 миллиона евро до уплаты налогов – в неделю футболист сборной Украины получает около 51,9 тысячи евро.

23-летний игрок перебрался в Испанию во время летнего трансферного окна и подписал пятилетний контракт – за это время он сможет заработать 13,5 миллиона евро. Кроме того, в соглашении предусмотрены бонусные выплаты – примерно 675 тысяч евро в год.

Вместе с Ванатом восьмое место в команде разделил и вингер Виктор Цыганков, который зарабатывает в клубе аналогичную сумму. Еще один украинец – голкипер Владислав Крапивцов – занимает последнее место в каталонской команде, получая всего 240 тысяч евро в год.

Лидером зарплатной ведомости «Жироны» является бельгийский защитник Аксель Витсель, заработок которого составляет 4,16 млн евро в год. Чуть меньше получает испанец Дэвид Лопес (3,7 млн евро).