Испания
19 сентября 2025, 13:19 |
597
3

Были провалы. Наставник Жироны отказался сравнивать Ваната и Довбика

Мичел разочарован неудачной игрой Абеля Руиса и Бояна Миовски

ФК Жирона

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел отказался сравнивать нынешнего форварда Владислава Ваната и бывшего игрока каталонского клуба Артема Довбика.

Наставник команды в разговоре с журналистами сообщил, что не будет сопоставлять сильные стороны обоих украинцев и призвал акцентировать свое внимание на тех игроках, которые на данный момент защищают цвета «Жироны».

По информации испанской прессы, Мичел недоволен провалом предыдущих форвардов, поэтому намерен крайне осторожно говорить о перспективах Ваната. После ухода Довбика клуб Ла Лиги подписал Абеля Руиса и Бояна Миовски, однако оба игрока разочаровали тренерский штаб.

Руис провел в прошлом сезоне 27 матчей, в которых забил четыре гола. Миовски сыграл 22 поединка, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и два ассиста.

На данный момент «Жирона» набрала один балл после четырех туров и занимает последнее (20-е) место в турнирной таблице. В субботу, 20 сентября, подопечные Мичела сыграют на домашнем стадионе против «Леванте».

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Мичел (Мигель Анхель Санчес) Владислав Ванат Артем Довбик Боян Миовски Абель Руис
Николай Титюк Источник: AS
antt
Чотири мячі то напевно ліміт для них був. Якщо завтра Ванат буде мати на рахунку хоч їх половину (тобто два загалом) то може щось там і вийде
Victor673256ua
У Ваната та Довбика все ж таки різний стиль гри і роль на полі
Перець
на фіга козі боян
