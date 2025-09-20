Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. США – Великобритания. Кубок Билли Джин Кинг. Смотреть онлайн. LIVE
Кубок Билли Джин Кинг
20 сентября 2025, 11:39 |
50
0

США – Великобритания. Кубок Билли Джин Кинг. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/2 финала КБДК-2025

20 сентября 2025, 11:39 |
50
0
США – Великобритания. Кубок Билли Джин Кинг. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

20 сентября состоится матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными США и Великобритании.

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выйдет в финал.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Время начала первой игры запланировано на 12:00 по Киеву. Все последующие поединки будут начинаться по завершению предыдущих.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала

США – Великобритания

  • Эмма Наварро – Сонай Картал
  • Джессика Пегула – Кэти Бултер
  • Хэйли Баптист / Маккартни Кесслер – Джоди Баррейдж / Франческа Джонс

Победительницы противостояния в финале КБДК-2025 поборются против команды Италии, которая днем ранее выбила Украину.

США – Великобритания. Кубок Билли Джин Кинг. Смотреть онлайн. LIVE

📺 Видеотрансляция
Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Свитолина обратилась к фанатам после поражения от Паолини на КБДК
Паолини пояснила, как ей удалось оформить камбек в матче против Свитолиной
МАРЧЕНКО: «Пара Киченок / Костюк? Это не было решением за одну минуту»
женская сборная США по теннису женская сборная Великобритании по теннису Кубок Билли Джин Кинг смотреть онлайн Эмма Наварро Сонай Картал Джессика Пегула Кэти Бултер Хейли Баптист Маккартни Кесслер Джоди Баррейдж Франческа Джонс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Футбол | 19 сентября 2025, 15:32 0
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги

Есть ставка даже на матч «Эльче» против «Овьедо»

Определены пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Сеуле
Теннис | 20 сентября 2025, 11:06 1
Определены пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Сеуле
Определены пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Сеуле

Свентек выбила Крейчикову и далее поборется с Джойнт, которая одолела Таусон

Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Теннис | 19.09.2025, 18:49
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
Футбол | 20.09.2025, 04:40
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Футбол | 20.09.2025, 06:50
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МАГУЧИХ: «На 60% была уверенность, что один прыжок – и конец квалификации»
МАГУЧИХ: «На 60% была уверенность, что один прыжок – и конец квалификации»
18.09.2025, 15:38
Другие виды
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
18.09.2025, 17:57 28
Волейбол
Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
18.09.2025, 11:55 10
Футбол
Левченко обратилась к Бех-Романчук: «Я чувствовала, что так и будет»
Левченко обратилась к Бех-Романчук: «Я чувствовала, что так и будет»
18.09.2025, 12:34
Другие виды
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 4
Футбол
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем