США – Великобритания. Кубок Билли Джин Кинг. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/2 финала КБДК-2025
20 сентября состоится матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными США и Великобритании.
Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выйдет в финал.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Время начала первой игры запланировано на 12:00 по Киеву. Все последующие поединки будут начинаться по завершению предыдущих.
Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала
США – Великобритания
- Эмма Наварро – Сонай Картал
- Джессика Пегула – Кэти Бултер
- Хэйли Баптист / Маккартни Кесслер – Джоди Баррейдж / Франческа Джонс
Победительницы противостояния в финале КБДК-2025 поборются против команды Италии, которая днем ранее выбила Украину.
США – Великобритания. Кубок Билли Джин Кинг. Смотреть онлайн. LIVE
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Есть ставка даже на матч «Эльче» против «Овьедо»
Свентек выбила Крейчикову и далее поборется с Джойнт, которая одолела Таусон