США – Великобритания. Кубок Билли Джин Кинг. Смотреть онлайн. LIVE

20 сентября состоится матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными США и Великобритании.

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выйдет в финал.

Время начала первой игры запланировано на 12:00 по Киеву. Все последующие поединки будут начинаться по завершению предыдущих.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала

США – Великобритания

Эмма Наварро – Сонай Картал

Джессика Пегула – Кэти Бултер

Хэйли Баптист / Маккартни Кесслер – Джоди Баррейдж / Франческа Джонс

Победительницы противостояния в финале КБДК-2025 поборются против команды Италии, которая днем ранее выбила Украину.

