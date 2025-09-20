Донецкий Шахтер ведет подготовку к очередному поединку.

Матч 6-го тура УПЛ «Шахтер» – «Заря» состоится в понедельник, 22 сентября, на «Арене Львов».

Горняки проводят подготовку с целью как можно лучше подготовиться к игре.

Игра 6-го тура УПЛ начнется во Львове 22 сентября в 18.00.

ФОТО. Как Шахтер ведет подготовку к матчу УПЛ против Зари