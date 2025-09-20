Украина. Премьер лига20 сентября 2025, 15:23 | Обновлено 20 сентября 2025, 15:34
74
0
ФОТО. Как Шахтер ведет подготовку к матчу УПЛ против Зари
Матч состоится 22 сентября в 18:00 во Львове
20 сентября 2025, 15:23 | Обновлено 20 сентября 2025, 15:34
74
0
Донецкий Шахтер ведет подготовку к очередному поединку.
Матч 6-го тура УПЛ «Шахтер» – «Заря» состоится в понедельник, 22 сентября, на «Арене Львов».
Горняки проводят подготовку с целью как можно лучше подготовиться к игре.
Игра 6-го тура УПЛ начнется во Львове 22 сентября в 18.00.
ФОТО. Как Шахтер ведет подготовку к матчу УПЛ против Зари
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 сентября 2025, 14:43 3
Причиной стало завирусившееся старое фото 2024 года из Instagram футболиста
Футбол | 20 сентября 2025, 13:39 7
Наставник «Манчестер Сити» прокомментировал борьбу за титул чемпиона Премьер-лиги
Теннис | 19.09.2025, 18:49
Футбол | 20.09.2025, 06:50
Футбол | 19.09.2025, 19:11
Комментарии 0
Популярные новости
19.09.2025, 03:21 8
20.09.2025, 07:32 30
19.09.2025, 08:30 5
19.09.2025, 03:45 2
19.09.2025, 07:36 3
19.09.2025, 01:25 3
18.09.2025, 17:57 29