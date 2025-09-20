Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина обратилась к фанатам после поражения от Паолини на КБДК
Кубок Билли Джин Кинг
20 сентября 2025, 09:52 |
489
0

Свитолина обратилась к фанатам после поражения от Паолини на КБДК

Элина написала пост в Instagram

20 сентября 2025, 09:52 |
489
0
Свитолина обратилась к фанатам после поражения от Паолини на КБДК
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала сообщение на своей странице в Instagram, где коротко прокомментировала поражение Жасмин Паолини во второй игре матчевого противостояния 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 против сборной Италии.

«Вчерашнее поражение на Кубке Билли Джин Кинг было действительно болезненным. Чувствую большую ответственность, и эту боль непросто нести. Но мы отдали все на корте, и я не могу гордиться больше, чем стоять рядом с командой и представлять Украину.

Спасибо всем, кто был с нами – ваша поддержка придает нам силы. Это не конец. Мы вернемся вместе, сильнее, чем когда-либо», – сказала Свитолина.

Во второй партии Элина выигрывала 4:2 (A:40), но не сумела реализовать преимущество. Свитолина проиграла Паолини со счетом 6:3, 4:6, 4:6, а после, в парном поединке, итальянки одержали всеобщую победу.

По теме:
Паолини пояснила, как ей удалось оформить камбек в матче против Свитолиной
МАРЧЕНКО: «Пара Киченок / Костюк? Это не было решением за одну минуту»
КОСТЮК: В моей карьере не так много матчей, в которых соперницам так везло
Элина Свитолина женская сборная Украины по теннису женская сборная Италии по теннису Италия - Украина Жасмин Паолини Кубок Билли Джин Кинг
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 19 сентября 2025, 18:40 5
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026

Без изменений – нейтральный статус

КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
Футбол | 19 сентября 2025, 10:28 50
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»

Артем рассказал историю с Брайаном Себальосом

Украинский футболист: «Я плакал из-за этого тренера. Он всегда кричал»
Футбол | 19.09.2025, 12:57
Украинский футболист: «Я плакал из-за этого тренера. Он всегда кричал»
Украинский футболист: «Я плакал из-за этого тренера. Он всегда кричал»
На Олд Траффорд вновь живет надежда. Почему боссы МЮ не увольняют Аморима
Футбол | 20.09.2025, 08:42
На Олд Траффорд вновь живет надежда. Почему боссы МЮ не увольняют Аморима
На Олд Траффорд вновь живет надежда. Почему боссы МЮ не увольняют Аморима
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Футбол | 19.09.2025, 19:11
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
18.09.2025, 17:57 28
Волейбол
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 2
Футбол
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 35
Футбол
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 7
Футбол
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
19.09.2025, 02:50 2
Бокс
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем