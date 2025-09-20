Свитолина обратилась к фанатам после поражения от Паолини на КБДК

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала сообщение на своей странице в Instagram, где коротко прокомментировала поражение Жасмин Паолини во второй игре матчевого противостояния 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 против сборной Италии.

«Вчерашнее поражение на Кубке Билли Джин Кинг было действительно болезненным. Чувствую большую ответственность, и эту боль непросто нести. Но мы отдали все на корте, и я не могу гордиться больше, чем стоять рядом с командой и представлять Украину.

Спасибо всем, кто был с нами – ваша поддержка придает нам силы. Это не конец. Мы вернемся вместе, сильнее, чем когда-либо», – сказала Свитолина.

Во второй партии Элина выигрывала 4:2 (A:40), но не сумела реализовать преимущество. Свитолина проиграла Паолини со счетом 6:3, 4:6, 4:6, а после, в парном поединке, итальянки одержали всеобщую победу.