ДЕВУШКА ДНЯ. Мирослава Монтемайор – новая звезда Лиги чемпионов

35-летняя журналистка Мирослава Монтемайор добавляет особого шарма эфиру TNT Sports, где она управляет студией во время матчей Лиги Чемпионов.

О ней заговорили особенно громко в феврале 2025 года, когда ведущая появилась в эфире в откровенном платье с глубоким декольте.

Монтемайор начала карьеру в 2014 году на TV Azteca Noreste, позже работала на ESPN, а с 2019-го – на TNT Sports. Она также освещала Супербоул и автогонки.

В прошлом обладательница титула Мисс Мексика, сегодня Мирослава имеет более миллиона подписчиков в Instagram, где её посты собирают тысячи комментариев.