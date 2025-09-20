Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ДЕВУШКА ДНЯ. Мирослава Монтемайор – новая звезда Лиги чемпионов
20 сентября 2025, 03:28 | Обновлено 20 сентября 2025, 03:29
ДЕВУШКА ДНЯ. Мирослава Монтемайор – новая звезда Лиги чемпионов

Мирослава Монтемайор: мексиканская звезда трансляций Лиги чемпионов

ДЕВУШКА ДНЯ. Мирослава Монтемайор – новая звезда Лиги чемпионов
Instagram. Мирослава Монтемайор

35-летняя журналистка Мирослава Монтемайор добавляет особого шарма эфиру TNT Sports, где она управляет студией во время матчей Лиги Чемпионов.

О ней заговорили особенно громко в феврале 2025 года, когда ведущая появилась в эфире в откровенном платье с глубоким декольте.

Монтемайор начала карьеру в 2014 году на TV Azteca Noreste, позже работала на ESPN, а с 2019-го – на TNT Sports. Она также освещала Супербоул и автогонки.

В прошлом обладательница титула Мисс Мексика, сегодня Мирослава имеет более миллиона подписчиков в Instagram, где её посты собирают тысячи комментариев.

