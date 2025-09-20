ФОТО. Невеста Роналду впечатлила новой публикацией. Невероятный прогрес

Джорджина Родригес снова в центре внимания. 31-летняя модель и инфлюенсер взорвала соцсети архивным фото с Бруклинского моста: «Когда я не могла заплатить за аренду» – и следом «Сейчас». Контраст стал символом ее пути от трудностей к успеху.

В августе Джорджина подтвердила помолвку с Криштиану Роналду, показав бриллиантовое кольцо за $5 млн с подписью: «Да, я согласна. В этой и во всех моих жизнях».

Недавний визит в Нью-Йорк был связан не только с личными постами – Родригес посетила гала-вечер Kering Foundation «Caring for Women», где собрались мировые звёзды, чтобы привлечь средства на борьбу с гендерным насилием.

Сегодня Джорджина – самая популярная WAG в футболе и самая популярная женщина Испании. К тому же она номинирована на #Honours2025 сразу в нескольких категориях, включая «Пару года» вместе с CR7.