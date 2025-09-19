Франция и Испания имеют больше всего легионеров в нынешней Серии А
Как выглядит рейтинг национальностей, представленных в чемпионате Италии?
В этом сезоне чемпионат Италии отличается большим количеством иностранных футболистов в составах команд.
Сразу 11 стран представлены более чем 10 игроками. Рекордсменом является Франция, которая имеет 29 футболистов в Серии А.
После французов в рейтинге расположились Испания (26) и Аргентина (21).
Страны с наибольшим количеством иностранных футболистов в Серии А сезона 2025/26
- 29 – Франция
- 26 – Испания
- 21 – Аргентина
- 16 – Нидерланды
- 16 – Бразилия
- 15 – Хорватия
- 15 – Дания
- 13 – Бельгия
- 11 – Сербия
- 11 – Германия
- 11 – Польша
🧳 La Serie A italiana vuelve a ser la gran liga que alberga a la mayor colonia española en el extranjero.— Transfermarkt.es (@TMes_news) September 19, 2025
ℹ️ https://t.co/vOBeWZB6VH#SerieA #Italia pic.twitter.com/KXZ8bIupNw
