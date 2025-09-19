Франция и Испания имеют больше всего легионеров в нынешней Серии А

В этом сезоне чемпионат Италии отличается большим количеством иностранных футболистов в составах команд.

Сразу 11 стран представлены более чем 10 игроками. Рекордсменом является Франция, которая имеет 29 футболистов в Серии А.

После французов в рейтинге расположились Испания (26) и Аргентина (21).

Страны с наибольшим количеством иностранных футболистов в Серии А сезона 2025/26

29 – Франция

26 – Испания

21 – Аргентина

16 – Нидерланды

16 – Бразилия

15 – Хорватия

15 – Дания

13 – Бельгия

11 – Сербия

11 – Германия

11 – Польша