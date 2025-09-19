Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Франция и Испания имеют больше всего легионеров в нынешней Серии А
Италия
19 сентября 2025, 23:42 |
Как выглядит рейтинг национальностей, представленных в чемпионате Италии?

Getty Images/Global Images Ukraine

В этом сезоне чемпионат Италии отличается большим количеством иностранных футболистов в составах команд.

Сразу 11 стран представлены более чем 10 игроками. Рекордсменом является Франция, которая имеет 29 футболистов в Серии А.

После французов в рейтинге расположились Испания (26) и Аргентина (21).

Страны с наибольшим количеством иностранных футболистов в Серии А сезона 2025/26

  • 29 – Франция
  • 26 – Испания
  • 21 – Аргентина
  • 16 – Нидерланды
  • 16 – Бразилия
  • 15 – Хорватия
  • 15 – Дания
  • 13 – Бельгия
  • 11 – Сербия
  • 11 – Германия
  • 11 – Польша
У Джейми Варди обнаружено повреждение
чемпионат Италии по футболу Серия A статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
