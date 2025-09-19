Незабитый пенальти и два мяча. Штутгарт переиграл Санкт-Паули в Бундеслиге
У хозяев поля голы забили Эрмедин Демирович и Билал Ель-Ханнус
В матче 4-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» на своем поле уверенно обыграл «Санкт-Паули» со счетом 2:0.
На 25-й минуте Ангело Штиллер не забил пенальти для «Штутгарта».
Первый гол в встрече хозяева забили в конце первого тайма. На 43-й минуте Эрмедин Демирович отличился после передачи Джейми Левелинга.
В начале второй половины игры «Штутгарт» удвоил преимущество. Билал Эль-Ханнус забил на 50-й минуте, ассистировал Демирович.
Несмотря на попытки гостей сократить отставание, хозяева уверенно довели матч до победы (2:0).
«Штутгарт» набрал 6 очков после 4 матчей (7-е место), у «Санкт-Паули» осталось 7 баллов (4-я позиция).
Бундеслига. 4-й тур, 19 сентября
Штутгарт – Санкт-Паули – 2:0
Голы: Демирович, 43, Эль-Ханнус, 50
Незабитый пенальти: Штиллер, 25
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем порекомендовал Владиславу выбрать именно этот проект
Артур Рудько вляпался в скандал