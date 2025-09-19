Незабитый пенальти и два мяча. Штутгарт переиграл Санкт-Паули в Бундеслиге

В матче 4-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» на своем поле уверенно обыграл «Санкт-Паули» со счетом 2:0.

На 25-й минуте Ангело Штиллер не забил пенальти для «Штутгарта».

Первый гол в встрече хозяева забили в конце первого тайма. На 43-й минуте Эрмедин Демирович отличился после передачи Джейми Левелинга.

В начале второй половины игры «Штутгарт» удвоил преимущество. Билал Эль-Ханнус забил на 50-й минуте, ассистировал Демирович.

Несмотря на попытки гостей сократить отставание, хозяева уверенно довели матч до победы (2:0).

«Штутгарт» набрал 6 очков после 4 матчей (7-е место), у «Санкт-Паули» осталось 7 баллов (4-я позиция).

Бундеслига. 4-й тур, 19 сентября

Штутгарт – Санкт-Паули – 2:0

Голы: Демирович, 43, Эль-Ханнус, 50

Незабитый пенальти: Штиллер, 25