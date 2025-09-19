Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
19 сентября 2025, 23:31 | Обновлено 19 сентября 2025, 23:32
Игроки из Англии, Бразилии и Франции забили больше всего в первых турах АПЛ

Количество футболистов из Англии и других стран существенно различается

Getty Images/Global Images Ukraine

Завтра, 20 сентября, 7 матчами стартует 5-й тур АПЛ.

В предыдущих четырех турах суммарное наибольшее количество голов забили представители Англии – 17.

11 раз отличились забитыми мячами представители Бразилии, 7 раз – Франции.

Топ-10 национальностей в АПЛ, игроки которых забили наибольшее количество голов с начала сезона

  • 17 – Англия (144 игрока)
  • 11 – Бразилия (31 игрок)
  • 7 – Франция (37 игроков)
  • 6 – Нидерланды (35 игроков)
  • 5 – Сенегал (6 игроков)
  • 5 – Норвегия (7 игроков)
  • 5 – Португалия (16 игроков)
  • 4 – Швеция (8 игроков)
  • 4 – Германия (15 игроков)
  • 3 – Гана (2 игрока)
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
