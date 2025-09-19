Англия19 сентября 2025, 23:31 | Обновлено 19 сентября 2025, 23:32
Игроки из Англии, Бразилии и Франции забили больше всего в первых турах АПЛ
Количество футболистов из Англии и других стран существенно различается
Завтра, 20 сентября, 7 матчами стартует 5-й тур АПЛ.
В предыдущих четырех турах суммарное наибольшее количество голов забили представители Англии – 17.
11 раз отличились забитыми мячами представители Бразилии, 7 раз – Франции.
Топ-10 национальностей в АПЛ, игроки которых забили наибольшее количество голов с начала сезона
- 17 – Англия (144 игрока)
- 11 – Бразилия (31 игрок)
- 7 – Франция (37 игроков)
- 6 – Нидерланды (35 игроков)
- 5 – Сенегал (6 игроков)
- 5 – Норвегия (7 игроков)
- 5 – Португалия (16 игроков)
- 4 – Швеция (8 игроков)
- 4 – Германия (15 игроков)
- 3 – Гана (2 игрока)
Representing their nations in the Premier League 😎 pic.twitter.com/iZC0gfHjdp— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) September 19, 2025
