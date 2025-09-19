Игроки из Англии, Бразилии и Франции забили больше всего в первых турах АПЛ

Завтра, 20 сентября, 7 матчами стартует 5-й тур АПЛ.

В предыдущих четырех турах суммарное наибольшее количество голов забили представители Англии – 17.

11 раз отличились забитыми мячами представители Бразилии, 7 раз – Франции.

Топ-10 национальностей в АПЛ, игроки которых забили наибольшее количество голов с начала сезона

17 – Англия (144 игрока)

11 – Бразилия (31 игрок)

7 – Франция (37 игроков)

6 – Нидерланды (35 игроков)

5 – Сенегал (6 игроков)

5 – Норвегия (7 игроков)

5 – Португалия (16 игроков)

4 – Швеция (8 игроков)

4 – Германия (15 игроков)

3 – Гана (2 игрока)