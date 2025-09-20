Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
20 сентября 2025, 23:48 | Обновлено 21 сентября 2025, 00:03
Стало известно, какая зарплата будет у Ваната в Жироне

Украинец будет зарабатывать столько же, сколько и Виктор Цыганков

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.

Портал Capology рассекретил зарплату Ваната в «Жироне» – Владислав будет зарабатывать 2 700 000 евро в год. Такую же сумму получает в клубе еще один украинец Виктор Цыганков. А Владислав Крапивцов зарабатывает 240 000 – самая маленькая зарплата в клубе.

Лидером по зарплате в «Жироне» является Аксель Витсель, который получает в год 4 160 000 евро.

Ранее Ванат признался, что у него состоялся разговор с бывшим футболистом «Жироны» Артемом Довбиком – тот порекомендовал ему выбрать именно этот проект.

