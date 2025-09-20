Стало известно, какая зарплата будет у Ваната в Жироне

Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.

Портал Capology рассекретил зарплату Ваната в «Жироне» – Владислав будет зарабатывать 2 700 000 евро в год. Такую же сумму получает в клубе еще один украинец Виктор Цыганков. А Владислав Крапивцов зарабатывает 240 000 – самая маленькая зарплата в клубе.

Лидером по зарплате в «Жироне» является Аксель Витсель, который получает в год 4 160 000 евро.

Ранее Ванат признался, что у него состоялся разговор с бывшим футболистом «Жироны» Артемом Довбиком – тот порекомендовал ему выбрать именно этот проект.