Стало известно, какая зарплата будет у Ваната в Жироне
Украинец будет зарабатывать столько же, сколько и Виктор Цыганков
Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.
Портал Capology рассекретил зарплату Ваната в «Жироне» – Владислав будет зарабатывать 2 700 000 евро в год. Такую же сумму получает в клубе еще один украинец Виктор Цыганков. А Владислав Крапивцов зарабатывает 240 000 – самая маленькая зарплата в клубе.
Лидером по зарплате в «Жироне» является Аксель Витсель, который получает в год 4 160 000 евро.
Ранее Ванат признался, что у него состоялся разговор с бывшим футболистом «Жироны» Артемом Довбиком – тот порекомендовал ему выбрать именно этот проект.
