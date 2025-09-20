Ванат признался, что ему сказал Довбик перед трансфером в Жирону
Артем порекомендовал Владиславу выбрать именно этот проект
Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.
Ванат признался, что у него состоялся разговор с бывшим футболистом «Жироны» Артемом Довбиком – тот порекомендовал ему выбрать именно этот проект.
«Жирона» – это проект, который меня очень заинтересовал. Когда мне предложили перейти, у меня не было никаких сомнений.
Дебютировать за клуб и сразу же забить – это было невероятно. Я хорошо здесь адаптировался, моя основная позиция – это центрфорвард.
Да, у меня был разговор с Артемом Довбиком перед трансфером. Он порекомендовал выбрать именно этот проект», – признался Владислав.
🎙️VANAT: “M’he adaptat bé a l’equip, la posició que més m’agrada és la de davanter centre. Vaig parlar amb Dovbyk i em va recomanar que vingues al @GironaFC”. pic.twitter.com/ujpvZCkXem— Nil Solà (@Nilsola10) September 18, 2025
