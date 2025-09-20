Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ванат признался, что ему сказал Довбик перед трансфером в Жирону
Испания
20 сентября 2025, 00:38 |
131
0

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.

Ванат признался, что у него состоялся разговор с бывшим футболистом «Жироны» Артемом Довбиком – тот порекомендовал ему выбрать именно этот проект.

«Жирона» – это проект, который меня очень заинтересовал. Когда мне предложили перейти, у меня не было никаких сомнений.

Дебютировать за клуб и сразу же забить – это было невероятно. Я хорошо здесь адаптировался, моя основная позиция – это центрфорвард.

Да, у меня был разговор с Артемом Довбиком перед трансфером. Он порекомендовал выбрать именно этот проект», – признался Владислав.

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник
