Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гезтепе разгромил Бешикташ в чемпионате Турции
Чемпионат Турции
Гёзтепе
19.09.2025 20:00 – FT 3 : 0
Бешикташ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
19 сентября 2025, 22:40 |
168
9

Гезтепе разгромил Бешикташ в чемпионате Турции

Турецкий гранд уступил со счетом 0:3

19 сентября 2025, 22:40 |
168
9
Гезтепе разгромил Бешикташ в чемпионате Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Гезтепе

В пятницу, 19 сентября, состоялся матч 6-го тура чемпионата Турции между «Гезтепе» и «Бешикташем».

Встреч принимал стадион имени Гюрселя Акселя в Измире. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли уверенную победу со счетом 3:0.

С 12 баллами после 6 сыгранных матчей «Гезтепе» занимает 2-е место турнирной таблицы, «Бешикташ» с 6 баллами после 4 матчей – 10-й.

Чемпионат Турции. 6-й тур

Гезтепе – Бешикташ – 3:0

Голы: Хуан, 4, Рэдли, 19, Сабра, 84

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Фенербахче разозлился на Моуриньо после перехода тренера в Бенфику
Поможет команде. Трабзонспор объявил о возвращении украинского футболиста
Фенербахче не сумел выиграть перенесенный матч в Турции. Турнирная таблица
Гезтепе Бешикташ чемпионат Турции по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
Футбол | 19 сентября 2025, 02:04 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Футбол | 19 сентября 2025, 09:02 34
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду

Фурия Роха не хочет, чтобы в турнире участвовал Израиль

Он решил исход матча. Украинский форвард забил два гола в ворота Стяуа
Футбол | 19.09.2025, 22:53
Он решил исход матча. Украинский форвард забил два гола в ворота Стяуа
Он решил исход матча. Украинский форвард забил два гола в ворота Стяуа
Ходит в церковь. Известно, чем Мудрик занимается в Лондоне
Футбол | 19.09.2025, 19:59
Ходит в церковь. Известно, чем Мудрик занимается в Лондоне
Ходит в церковь. Известно, чем Мудрик занимается в Лондоне
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Футбол | 19.09.2025, 08:30
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dynamo1927
Как Шахта прям
Ответить
+1
avk2307
не может быть. Это ж гранд этого сезона. Его даже восточный шахтер переміг с трудом
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
Airwolf77
Это тот самый Бешик, победой над которым так гордятся фанатики Шлактера? 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 8
Бокс
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 2
Футбол
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
18.09.2025, 06:23 2
Футбол
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем