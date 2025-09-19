Гезтепе разгромил Бешикташ в чемпионате Турции

В пятницу, 19 сентября, состоялся матч 6-го тура чемпионата Турции между «Гезтепе» и «Бешикташем».

Встреч принимал стадион имени Гюрселя Акселя в Измире. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Хозяева поля добыли уверенную победу со счетом 3:0.

С 12 баллами после 6 сыгранных матчей «Гезтепе» занимает 2-е место турнирной таблицы, «Бешикташ» с 6 баллами после 4 матчей – 10-й.

Чемпионат Турции. 6-й тур

Гезтепе – Бешикташ – 3:0

Голы: Хуан, 4, Рэдли, 19, Сабра, 84

