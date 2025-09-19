Действительно ли он был проблемой? Рэшфорд превзошел атакующее трио МЮ

Нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд имеет в нынешнем сезоне больше результативных действий (3: 2 гола, 1 ассист), чем Бриан Мбемо, Матеус Кунья и Беньямин Шешко вместе взятые (2 гола).

18 сентября состоялась игра 1-го тура ЛЧ между командами «Ньюкасл» и «Барселона». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Рэшфорд стал автором обоих голов «блауграни».

Интересно, что Маркус также достиг отметки в 10 голевых действий против «Ньюкасла» (7 голов, 3 ассиста).

Он также стал одним из трех последних игроков еврокубка, которые в одном поединке забили гол и головой, и из-за пределов штрафной площадки. Другие два – также футболисты «Барселоны»: Рафинья (против «Бенфики» в 2025 году) и Роберт Левандовски (против «Виктории Пльзень» в 2022-м).

На клубном уровне Рэшфорд сыграл 462 матча, в которых отличился 149 голами и 85 результативными передачами.

Marcus Rashford has a better record against Premier League sides this season than Manchester United's new attack. pic.twitter.com/iriMCsMmEi — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) September 19, 2025