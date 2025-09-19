Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Действительно ли он был проблемой? Рэшфорд превзошел атакующее трио МЮ
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 22:14 |
425
1

Действительно ли он был проблемой? Рэшфорд превзошел атакующее трио МЮ

Маркус имеет больше голевых действий в нынешнем сезоне, чем Мбемо, Кунья и Шешко вместе взятые

19 сентября 2025, 22:14 |
425
1
Действительно ли он был проблемой? Рэшфорд превзошел атакующее трио МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд имеет в нынешнем сезоне больше результативных действий (3: 2 гола, 1 ассист), чем Бриан Мбемо, Матеус Кунья и Беньямин Шешко вместе взятые (2 гола).

18 сентября состоялась игра 1-го тура ЛЧ между командами «Ньюкасл» и «Барселона». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Рэшфорд стал автором обоих голов «блауграни».

Интересно, что Маркус также достиг отметки в 10 голевых действий против «Ньюкасла» (7 голов, 3 ассиста).

Он также стал одним из трех последних игроков еврокубка, которые в одном поединке забили гол и головой, и из-за пределов штрафной площадки. Другие два – также футболисты «Барселоны»: Рафинья (против «Бенфики» в 2025 году) и Роберт Левандовски (против «Виктории Пльзень» в 2022-м).

На клубном уровне Рэшфорд сыграл 462 матча, в которых отличился 149 голами и 85 результативными передачами.

По теме:
Рекорд Ризника устоял. Рулли стал лучшим в первом туре ЛЧ по сейвам
Спасут Аморима? Звезды МЮ имеют шанс сыграть против Челси
Топ-трансферы. Барселона нацелилась на двух футболистов гранда
Барселона Ньюкасл статистика Маркус Рэшфорд Лига чемпионов Ньюкасл - Барселона Бриан Мбемо Матеус Кунья Беньямин Шешко
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Теннис | 19 сентября 2025, 18:49 45
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам

Людмила и Марта уступили Эррани и Паолини в решающей игре противостояния КБДК

Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Теннис | 19 сентября 2025, 11:00 9
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК

Полуфинальное матчевое противостояние чемпионата мира по теннису состоится 19 сентября

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
Футбол | 19.09.2025, 02:04
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Бокс | 19.09.2025, 07:12
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
Футбол | 19.09.2025, 22:44
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Маркус Решфорд вже не перший, хто заграв після того, як залишив МЮ
Ответить
0
Популярные новости
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 8
Футбол
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 88
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
18.09.2025, 06:23 2
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем