Действительно ли он был проблемой? Рэшфорд превзошел атакующее трио МЮ
Маркус имеет больше голевых действий в нынешнем сезоне, чем Мбемо, Кунья и Шешко вместе взятые
Нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд имеет в нынешнем сезоне больше результативных действий (3: 2 гола, 1 ассист), чем Бриан Мбемо, Матеус Кунья и Беньямин Шешко вместе взятые (2 гола).
18 сентября состоялась игра 1-го тура ЛЧ между командами «Ньюкасл» и «Барселона». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Рэшфорд стал автором обоих голов «блауграни».
Интересно, что Маркус также достиг отметки в 10 голевых действий против «Ньюкасла» (7 голов, 3 ассиста).
Он также стал одним из трех последних игроков еврокубка, которые в одном поединке забили гол и головой, и из-за пределов штрафной площадки. Другие два – также футболисты «Барселоны»: Рафинья (против «Бенфики» в 2025 году) и Роберт Левандовски (против «Виктории Пльзень» в 2022-м).
На клубном уровне Рэшфорд сыграл 462 матча, в которых отличился 149 голами и 85 результативными передачами.
Marcus Rashford has a better record against Premier League sides this season than Manchester United's new attack. pic.twitter.com/iriMCsMmEi— Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) September 19, 2025
The last three times a player has scored a header AND scored from outside the box in a Champions League game:— Squawka (@Squawka) September 18, 2025
◎ Robert Lewandowski vs Viktoria Plzen (2022)
◎ Raphinha vs Benfica (2025)
◉ Marcus Rashford vs Newcastle (2025)
Barcelona represent. 💪 pic.twitter.com/fevv7pjSmz
