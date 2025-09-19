Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Джейми КАРРАГЕР: «Статистика поражает. Он лучший форвард в истории Англии»
Германия
19 сентября 2025, 19:55 | Обновлено 19 сентября 2025, 20:11
Специалисту нравится игра Кейна

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Известный в прошлом защитник Ливерпуля и сборной Англии, а ныне эксперт на телевидении Джейми Каррагер считает, что форвард Баварии Гарри Кейн является лучшим в истории английским нападающим.

«Кейн – один из величайших форвардов в истории футбола. И лучший нападающий в истории Англии. Он многое показал не с самой сильной командой АПЛ, а теперь показывает класс в Германии. Его статистика поражает».

«Он стал бы лучшим бомбардиром в истории АПЛ, если бы остался в Англии. Просто лучший», – считает Каррагер.

На этой неделе Кейн оформил дубль в матче Лиги чемпионов против Челси.

По теме:
Обнародована символическая сборная недели Лиги чемпионов
Кейн сделал, Решфорд повторил. Первые игроки с уникальным достижением в ЛЧ
Матчи Бавария – Челси и Реал – Марсель стали самыми посещаемыми в туре ЛЧ
