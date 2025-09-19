Джейми КАРРАГЕР: «Статистика поражает. Он лучший форвард в истории Англии»

Известный в прошлом защитник Ливерпуля и сборной Англии, а ныне эксперт на телевидении Джейми Каррагер считает, что форвард Баварии Гарри Кейн является лучшим в истории английским нападающим.

«Кейн – один из величайших форвардов в истории футбола. И лучший нападающий в истории Англии. Он многое показал не с самой сильной командой АПЛ, а теперь показывает класс в Германии. Его статистика поражает».

«Он стал бы лучшим бомбардиром в истории АПЛ, если бы остался в Англии. Просто лучший», – считает Каррагер.

На этой неделе Кейн оформил дубль в матче Лиги чемпионов против Челси.