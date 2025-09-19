Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ливерпуль
20.09.2025 14:30 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 сентября 2025, 17:10 | Обновлено 19 сентября 2025, 17:17
27
0

Ливерпуль – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 20 сентября в 14:30 по Киеву

19 сентября 2025, 17:10 | Обновлено 19 сентября 2025, 17:17
27
0
Ливерпуль – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Ливерпуль

В субботу, 20 сентября, состоится поединок 5-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Эвертоном». По киевскому времени игра стартует в 14:30.

Ливерпуль

Первые поединки команды в текущем сезоне были не очень качественными в плане игры, но получились очень эмоциональными и яркими. В Премьер-лиге коллектив уже одолел «Борнмут», «Ньюкасл», «Арсенал» и «Бернли» с общим счетом 9:4, что позволяет ему занимать 1-е место турнирной таблицы.

В Лиге чемпионов «мерсисайдцы» стартовали с такой же эмоциональной победы над «Атлетико». Матч завершился со счетом 3:2, а победный гол на 3-й минуте дополнительного времени забил Вирджил ван Дейк.

Однако все же у команды в этом сезоне была и осечка – «Ливерпуль» проиграл поединок за Суперкубок Англии лондонскому «Кристал Пеласу» в серии пенальти.

Эвертон

Другая ливерпульская команда начала сезон очень достойно. Хотя и в 1-м туре АПЛ «ириски» потерпели минимальное поражение против «Лидса», в дальнейшем им удалось одолеть «Брайтон» и «Вулвз», а также сыграть в нулевую ничью с «Астон Виллой». 7 баллов на счету позволяют «Эвертону» занимать 6-ю строчку турнирной таблицы.

В 1/32 финала Кубка Карабао «Эвертон» выбил «Мэнсфилд» из 1-й Лиги со счетом 2:0.

Украинский защитник Виталий Миколенко не сыграет в этом поединке из-за травмы.

Личные встречи

В пяти последних играх «мерсисайдского дерби» преимущество за «Ливерпулем» – на их счету 3 победы с общим счетом 5:0. Еще в 1 поединке победил «Эвертон», а 1 матч завершился вничью.

Интересные факты

  • Голевая серия «Ливерпуля» в АПЛ продолжается уже 38 игр. В последний раз клуб не забивал еще против «Ноттингема» в 1-м круге прошлого сезона.
  • «Ливерпуль» победил в каждом из 3-х матчей на Энфилде в этом сезоне.
  • Лишь в 1 из 5 прошлых поединков с участием «Эвертона» удавалось забить обеим командам.

Возможные стартовые составы

Ливерпуль: Алиссон – Керкез, ван Дейк, Конате, Фримпонг – Макалистер, Гравенберг – Гакпо, Вирц, Салах – Экитикэ

Эвертон: Пикфорд – О'Брайен, Тарковски, Кин, Гарнер – Ироегбунам, Гуе – Ндиай, Дьюсбери-Голл, Грилиш – Бету

Прогноз

Я поставлю на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 1.51.

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
20 сентября 2025 -
14:30
Эвертон
Победа Ливерпуля 1.51 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ингулец – Черноморец. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Вест Хэм нашел замену Поттеру, сенсационно выведшему команду АПЛ в ЛЕ
Манчестер Юнайтед определился с кандидатами на должность главного тренера
Ливерпуль - Эвертон Ливерпуль Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Другие виды | 18 сентября 2025, 22:30 7
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ

В четверг в Токио были разыграны четыре комплекта наград

Динамо отреагировало на скандальное интервью, которое дал Артем Кравец
Футбол | 19 сентября 2025, 14:44 85
Динамо отреагировало на скандальное интервью, которое дал Артем Кравец
Динамо отреагировало на скандальное интервью, которое дал Артем Кравец

Киевский клуб сообщил, что не намерен комментировать отдельные высказывания экс-футболиста

Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Футбол | 19.09.2025, 09:02
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Волейбол | 18.09.2025, 17:57
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Ворскла узнала соперника в Q2 женского Кубка Европы. Итоги жеребьевки
Футбол | 19.09.2025, 16:23
Ворскла узнала соперника в Q2 женского Кубка Европы. Итоги жеребьевки
Ворскла узнала соперника в Q2 женского Кубка Европы. Итоги жеребьевки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
17.09.2025, 23:34 2
Бокс
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
18.09.2025, 06:23 2
Футбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
19.09.2025, 02:50 1
Бокс
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем