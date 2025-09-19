В субботу, 20 сентября, состоится поединок 5-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Эвертоном». По киевскому времени игра стартует в 14:30.

Ливерпуль

Первые поединки команды в текущем сезоне были не очень качественными в плане игры, но получились очень эмоциональными и яркими. В Премьер-лиге коллектив уже одолел «Борнмут», «Ньюкасл», «Арсенал» и «Бернли» с общим счетом 9:4, что позволяет ему занимать 1-е место турнирной таблицы.

В Лиге чемпионов «мерсисайдцы» стартовали с такой же эмоциональной победы над «Атлетико». Матч завершился со счетом 3:2, а победный гол на 3-й минуте дополнительного времени забил Вирджил ван Дейк.

Однако все же у команды в этом сезоне была и осечка – «Ливерпуль» проиграл поединок за Суперкубок Англии лондонскому «Кристал Пеласу» в серии пенальти.

Эвертон

Другая ливерпульская команда начала сезон очень достойно. Хотя и в 1-м туре АПЛ «ириски» потерпели минимальное поражение против «Лидса», в дальнейшем им удалось одолеть «Брайтон» и «Вулвз», а также сыграть в нулевую ничью с «Астон Виллой». 7 баллов на счету позволяют «Эвертону» занимать 6-ю строчку турнирной таблицы.

В 1/32 финала Кубка Карабао «Эвертон» выбил «Мэнсфилд» из 1-й Лиги со счетом 2:0.

Украинский защитник Виталий Миколенко не сыграет в этом поединке из-за травмы.

Личные встречи

В пяти последних играх «мерсисайдского дерби» преимущество за «Ливерпулем» – на их счету 3 победы с общим счетом 5:0. Еще в 1 поединке победил «Эвертон», а 1 матч завершился вничью.

Интересные факты

Голевая серия «Ливерпуля» в АПЛ продолжается уже 38 игр. В последний раз клуб не забивал еще против «Ноттингема» в 1-м круге прошлого сезона.

«Ливерпуль» победил в каждом из 3-х матчей на Энфилде в этом сезоне.

Лишь в 1 из 5 прошлых поединков с участием «Эвертона» удавалось забить обеим командам.

Возможные стартовые составы

Ливерпуль: Алиссон – Керкез, ван Дейк, Конате, Фримпонг – Макалистер, Гравенберг – Гакпо, Вирц, Салах – Экитикэ

Эвертон: Пикфорд – О'Брайен, Тарковски, Кин, Гарнер – Ироегбунам, Гуе – Ндиай, Дьюсбери-Голл, Грилиш – Бету

Прогноз

Я поставлю на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 1.51.