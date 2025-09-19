80-миллионный трансфер Ман Юнайтед может перебраться в Аль-Наср

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро привлекает внимание «Аль-Насра». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 33-летний футболист, контракт которого с «красными дьяволами» истекает летом 2026 года, является трансферной целью клуба из Саудовской Аравии.

В прошедшем сезоне Каземиро провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Бразилец перебрался в английский клуб из мадридского «Реала» летом 2022 года за 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Реал может попрощаться с Винисиусом.