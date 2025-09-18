Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал может попрощаться с Винисиусом. Сделано несколько предложений
Саудовская Аравия
18 сентября 2025, 21:21 |
Реал может попрощаться с Винисиусом. Сделано несколько предложений

Бразильский вингер привлекает внимание «Аль-Хиляля»

Реал может попрощаться с Винисиусом. Сделано несколько предложений
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус привлекает внимание нескольких клубов. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 25-летний футболист получил несколько предложений от разных клубов, среди которых выделяется предложение от «Аль-Хиляля». Клуб из Саудовской Аравии готов предложить за бразильца более 100 миллионов евро. окончательное решение по трансферу остается за главным тренером «сливочных» Хаби Алонсо.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» нашли замену Винисиусу.

Источник: Fichajes.net
