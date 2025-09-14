В Реале приняли решение по Винисиусу. Бразильцу уже нашли замену
Внимание испанского гранда привлекает Джереми Монга
Английский вингер «Лестера» Джереми Монга привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, 16-летнего футболиста рассматривают в качестве замены Винисиусу Жуниору. Бразилец больше не является неприкасаемым и в случае выгодного предложения он может покинуть клуб.
«Лестер» не намерен отпускать Джереми. В клубе планируют строить команду вокруг 16-летнего футболиста.
В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.
Ранее «Реал» принял важное решение по Лунину.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
4 сентября в Англии стартовал первый чемпионат мира среди любителей под эгидой World Boxing
Смотрите видеообзор матча четвертого тура Лиги 1 2025/26