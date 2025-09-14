Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Реале приняли решение по Винисиусу. Бразильцу уже нашли замену
Испания
14 сентября 2025, 20:25 | Обновлено 14 сентября 2025, 20:50
2070
1

В Реале приняли решение по Винисиусу. Бразильцу уже нашли замену

Внимание испанского гранда привлекает Джереми Монга

Getty Images/Global Images Ukraine. Джереми Монга

Английский вингер «Лестера» Джереми Монга привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 16-летнего футболиста рассматривают в качестве замены Винисиусу Жуниору. Бразилец больше не является неприкасаемым и в случае выгодного предложения он может покинуть клуб.

«Лестер» не намерен отпускать Джереми. В клубе планируют строить команду вокруг 16-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

Ранее «Реал» принял важное решение по Лунину.

Реал Мадрид Винисиус Жуниор Лестер Джереми Монга трансферы трансферы Ла Лиги Чемпионшип
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Mark4854590
Реал добре вміє забирати потрібних йому гравців. Як не за гроші, так безкоштовно
Ответить
0
