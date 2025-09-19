Тренер Полесья Ставки про матч с Шахтером: «Мы понимали, с кем играем»

В поединке 1/16 финала Кубка Украины Шахтер со счетом 1:0 обыграл клуб Полесье Ставки, который выступает в чемпионате Киевской области. Впечатлениями о матче поделился главный тренер аматорского клуба Ярослав Климчук.

«Самый сложный соперник в моей карьере. У нас был опыт игры с профессиональными командами из УПЛ, но это были товарищеские турниры, подготовительные циклы. На таком уровне это было в первый раз.

Конечно, мы понимали, с кем мы играем, понимали уровень соперника. Тем не менее, мы настраивали ребят на борьбу, делали акцент на игру без мяча. Быть компактными, структурными, выдерживать интенсивность и динамику. Мы понимали, что будет очень тяжело, особенно первые 15-20 минут. Но я считаю, в игре против мяча мы где-то более-менее справились.

Разница в классе? Конечно, мы понимаем, что в команде «Шахтер» играют игроки топового уровня. И каждый игрок индивидуально – это топ-игрок. И мы понимали, что в игре один в один, если мы будем играть в более позиционный футбол, у нас шансов вообще нет. Потому мы брали тем, что будем организованы именно командно. Класс игроков на данном уровне вообще разный. Поэтому где-то организованностью пытались взять.

Был приятный мандраж от самого события. Мы понимали, что с такой командой, как Шахтер на такой стадии Кубка, непонятно, мы когда-нибудь еще сыграем, или кто-то из наших игроков сыграет. Потому это для нас больше было как праздник.

Сами игроки тоже читают все комментарии экспертов, где мы там уже проиграли 5:0, 10:0 и так далее. Мы вышли просто доказать, что мы можем на этом уровне против такого соперника топ-уровня быть командой, быть организованными. Думаю, нам это удалось», – сказал Ярослав Климчук в эфире УПЛ-ТБ.