Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Полесья Ставки про матч с Шахтером: «Мы понимали, с кем играем»
Кубок Украины
19 сентября 2025, 15:33 | Обновлено 19 сентября 2025, 15:36
124
0

Тренер Полесья Ставки про матч с Шахтером: «Мы понимали, с кем играем»

Ярослав Климчук прокомментировал результат кубкового матча

19 сентября 2025, 15:33 | Обновлено 19 сентября 2025, 15:36
124
0
Тренер Полесья Ставки про матч с Шахтером: «Мы понимали, с кем играем»
ФК Полесье Ставки. Ярослав Климчук

В поединке 1/16 финала Кубка Украины Шахтер со счетом 1:0 обыграл клуб Полесье Ставки, который выступает в чемпионате Киевской области. Впечатлениями о матче поделился главный тренер аматорского клуба Ярослав Климчук.

«Самый сложный соперник в моей карьере. У нас был опыт игры с профессиональными командами из УПЛ, но это были товарищеские турниры, подготовительные циклы. На таком уровне это было в первый раз.

Конечно, мы понимали, с кем мы играем, понимали уровень соперника. Тем не менее, мы настраивали ребят на борьбу, делали акцент на игру без мяча. Быть компактными, структурными, выдерживать интенсивность и динамику. Мы понимали, что будет очень тяжело, особенно первые 15-20 минут. Но я считаю, в игре против мяча мы где-то более-менее справились.

Разница в классе? Конечно, мы понимаем, что в команде «Шахтер» играют игроки топового уровня. И каждый игрок индивидуально – это топ-игрок. И мы понимали, что в игре один в один, если мы будем играть в более позиционный футбол, у нас шансов вообще нет. Потому мы брали тем, что будем организованы именно командно. Класс игроков на данном уровне вообще разный. Поэтому где-то организованностью пытались взять.

Был приятный мандраж от самого события. Мы понимали, что с такой командой, как Шахтер на такой стадии Кубка, непонятно, мы когда-нибудь еще сыграем, или кто-то из наших игроков сыграет. Потому это для нас больше было как праздник.

Сами игроки тоже читают все комментарии экспертов, где мы там уже проиграли 5:0, 10:0 и так далее. Мы вышли просто доказать, что мы можем на этом уровне против такого соперника топ-уровня быть командой, быть организованными. Думаю, нам это удалось», – сказал Ярослав Климчук в эфире УПЛ-ТБ.

По теме:
Максим ФЕЩУК: «Хочется попасть на команду из УПЛ
Юрий СЛАБЫШЕВ: «Серия пенальти – это серия пенальти»
Арда Туран назвал футболиста, заслужившего выиграть Золотой мяч 2025
Кубок Украины по футболу Полесье Ставки пресс-конференция Шахтер Донецк
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Футбол | 18 сентября 2025, 17:31 60
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба

В услугах 51-летнего специалиста заинтересован греческий «Панатинаикос»

Новый Месси. Вундеркинд Барселоны забил 145 голов за 52 матча в Испании
Футбол | 18 сентября 2025, 17:02 0
Новый Месси. Вундеркинд Барселоны забил 145 голов за 52 матча в Испании
Новый Месси. Вундеркинд Барселоны забил 145 голов за 52 матча в Испании

Каталонский клуб внимательно следит за игрой и прогрессом талантливого Дестини Косисо

ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
Футбол | 19.09.2025, 03:45
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
Футбол | 19.09.2025, 10:28
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
Безумные зарплаты в ЛНЗ? Каюк жестко ответил журналисту
Футбол | 19.09.2025, 15:16
Безумные зарплаты в ЛНЗ? Каюк жестко ответил журналисту
Безумные зарплаты в ЛНЗ? Каюк жестко ответил журналисту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 89
Футбол
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
19.09.2025, 09:02 33
Футбол
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
18.09.2025, 06:23 2
Футбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем