Кубок Украины18 сентября 2025, 19:22 | Обновлено 18 сентября 2025, 19:23
202
1
Победа при полном доминировании. Статистика матча Полесье Ставки – Шахтер
Автором единственного гола стал Лука Мейреллиш
Донецкий «Шахтер», имея полное преимущество на поле, минимально победил «Полесье» Ставки и пробился в следующий этап соревнования.
17 сентября состоялась игра 1/16 финала Кубка Украины между командами «Полесье» Ставки и «Шахтер». Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Лука Мейреллиш.
Статистика
Полесье Ставки – Шахтер
- Владение мячом: 21% – 79%
- Ожидаемые голы (xG): 0.27 – 1.81
- Удары по воротам: 4 – 16
- Удары в створ ворот: 0 – 9
- Сейвы: 8 – 0
- Угловые: 3 – 10
- Фолы: 9 – 9
- Передачи: 184 – 671
- Точность передач: 67% – 89%
- Штрафные удары: 3 – 2
- Офсайды: 0 – 1
- Желтые карточки: 0 – 1
Кроме «горняков», в стадию 1/8 финала уже вышли команды «Динамо», «ЛНЗ», «Буковина», «Кривбасс», «Виктория» и «Феникс-Мариуполь».
Обіграли з неймовірними потугами клуб аматорів.Один базилець Шахтаря за місяць, заробляє більше, ніж вся команда Полісся разом узята за рік...
Вам не соромно таке тут писати, про статистику та "домінацію"???