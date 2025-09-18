Победа при полном доминировании. Статистика матча Полесье Ставки – Шахтер

Донецкий «Шахтер», имея полное преимущество на поле, минимально победил «Полесье» Ставки и пробился в следующий этап соревнования.

17 сентября состоялась игра 1/16 финала Кубка Украины между командами «Полесье» Ставки и «Шахтер». Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Лука Мейреллиш.

Статистика

Полесье Ставки – Шахтер

Владение мячом: 21% – 79%

Ожидаемые голы (xG): 0.27 – 1.81

Удары по воротам: 4 – 16

Удары в створ ворот: 0 – 9

Сейвы: 8 – 0

Угловые: 3 – 10

Фолы: 9 – 9

Передачи: 184 – 671

Точность передач: 67% – 89%

Штрафные удары: 3 – 2

Офсайды: 0 – 1

Желтые карточки: 0 – 1

Кроме «горняков», в стадию 1/8 финала уже вышли команды «Динамо», «ЛНЗ», «Буковина», «Кривбасс», «Виктория» и «Феникс-Мариуполь».