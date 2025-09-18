Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Победа при полном доминировании. Статистика матча Полесье Ставки – Шахтер
Кубок Украины
18 сентября 2025, 19:22 | Обновлено 18 сентября 2025, 19:23
Победа при полном доминировании. Статистика матча Полесье Ставки – Шахтер

Автором единственного гола стал Лука Мейреллиш

ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер», имея полное преимущество на поле, минимально победил «Полесье» Ставки и пробился в следующий этап соревнования.

17 сентября состоялась игра 1/16 финала Кубка Украины между командами «Полесье» Ставки и «Шахтер». Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Лука Мейреллиш.

Статистика

Полесье Ставки – Шахтер

  • Владение мячом: 21% – 79%
  • Ожидаемые голы (xG): 0.27 – 1.81
  • Удары по воротам: 4 – 16
  • Удары в створ ворот: 0 – 9
  • Сейвы: 8 – 0
  • Угловые: 3 – 10
  • Фолы: 9 – 9
  • Передачи: 184 – 671
  • Точность передач: 67% – 89%
  • Штрафные удары: 3 – 2
  • Офсайды: 0 – 1
  • Желтые карточки: 0 – 1

Кроме «горняков», в стадию 1/8 финала уже вышли команды «Динамо», «ЛНЗ», «Буковина», «Кривбасс», «Виктория» и «Феникс-Мариуполь».

Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Полесье Ставки Лука Мейреллиш статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
