Лига чемпионов
19 сентября 2025, 12:56 | Обновлено 19 сентября 2025, 14:08
Женская ЛЧ. Итоги Q3. Без Ворсклы: посев для жеребьевкой основного этапа

Полтавская команда по сумме двух матчей проиграла бельгийскому клубу Левен

Женская ЛЧ. Итоги Q3. Без Ворсклы: посев для жеребьевкой основного этапа
УЕФА

19 сентября в 13:00 состоится жеребьевка основного раунда женской Лиги чемпионов

18 команд получат соперников в 6 турах, будет вестись единая таблица, как в мужской ЛЧ.

Календарь матчей. Тур 1: 7/8 октября. Тур 2: 15/16 октября. Тур 3: 11/12 ноября. Тур 4: 19/20 ноября. Тур 5: 9/10 декабря. Тур 6: 17 декабря.

Клубы, занявшие места с 1 по 4 по итогам лиги, выйдут в четвертьфинал. Клубы, занявшие места с 5-го по 12-е, выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с 13-го по 18-е, – вылетят из турнира.

В квалификации Q3 ЛЧ полтавская Ворскла по сумме двух матчей проиграла бельгийскому клубу Левен (0:2, 0:0).

Лига чемпионов 2025/26 среди женщин

Список команд-участников основного раунда

🔹 Корзина 1: Арсенал (Англия), Барселона (Испания), Лион (Франция), Челси (Англия), Бавария (Германия), Вольфсбург (Германия)

🔹 Корзина 2: ПСЖ (Франция), Реал Мадрид (Испания), Ювентус (Италия), Бенфика (Португалия), Рома (Италия), Санкт-Пельтен (Австрия)

🔹 Корзина 3: Твенте (Нидерланды), Волеренга (Норвегия), Париж (Франция), Манчестер Юнайтед (Англия), Атлетико Мадрид (Испания), Левен (Бельгия)

Итоги квалификации Q3 ЛЧ

Турнирная таблица

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
