Ворскла сыграла вничью с Леувеном и выбыла из женской Лиги чемпионов

Женская команда Ворскла из Полтавы выбыла из Лиги чемпионов 2025/26 среди женщин.

18 сентября в 21:00 в ответном матче Q3 ЛЧ вничью сыграли бельгийский клуб Левен и полтавская Ворскла (0:0)

В первом поединке, который прошел неделей ранее (также в Бельгии), Ворскла пропустила два мяча и проиграла со счетом 0:2.

В ответном матче Ворскле надо было отыграть гандикап в два мяча, но игра завершилась вничью (0:0).

Команда Левен вышла в основной этап Лиги чемпионов, а Ворскла дальше будет выступать в квалификации Q2 Кубка Европы, второго еврокубкового турнира.

Ранее в мини-турнире Q2 ЛЧ подопечные Ии Андрущак переиграли грузинскую команду Гурия Ланчхути (5:0) и Гинтру из Литвы (2:0).

Лига чемпионов сред женских команд

3-й раунд квалификации. Ответный матч, 18 сентября

Левен (Бельгия) – Ворскла (Украина) – 0:0

Первый матч (11 сентября) – 2:0

