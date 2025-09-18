Ворскла сыграла вничью с Леувеном и выбыла из женской Лиги чемпионов
Полтавская команда далее будет выступать в Кубке Европы, втором еврокубке
Женская команда Ворскла из Полтавы выбыла из Лиги чемпионов 2025/26 среди женщин.
18 сентября в 21:00 в ответном матче Q3 ЛЧ вничью сыграли бельгийский клуб Левен и полтавская Ворскла (0:0)
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом поединке, который прошел неделей ранее (также в Бельгии), Ворскла пропустила два мяча и проиграла со счетом 0:2.
В ответном матче Ворскле надо было отыграть гандикап в два мяча, но игра завершилась вничью (0:0).
Команда Левен вышла в основной этап Лиги чемпионов, а Ворскла дальше будет выступать в квалификации Q2 Кубка Европы, второго еврокубкового турнира.
Ранее в мини-турнире Q2 ЛЧ подопечные Ии Андрущак переиграли грузинскую команду Гурия Ланчхути (5:0) и Гинтру из Литвы (2:0).
Лига чемпионов сред женских команд
3-й раунд квалификации. Ответный матч, 18 сентября
Левен (Бельгия) – Ворскла (Украина) – 0:0
Первый матч (11 сентября) – 2:0
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Далее в этой паре идет на следующий этап представитель Первой лиги
Украинец симпатизирует Джордин Джонс