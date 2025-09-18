Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ворскла сыграла вничью с Леувеном и выбыла из женской Лиги чемпионов
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 23:10 | Обновлено 18 сентября 2025, 23:11
Ворскла сыграла вничью с Леувеном и выбыла из женской Лиги чемпионов

Полтавская команда далее будет выступать в Кубке Европы, втором еврокубке

Ворскла сыграла вничью с Леувеном и выбыла из женской Лиги чемпионов
ФК Ворскла

Женская команда Ворскла из Полтавы выбыла из Лиги чемпионов 2025/26 среди женщин.

18 сентября в 21:00 в ответном матче Q3 ЛЧ вничью сыграли бельгийский клуб Левен и полтавская Ворскла (0:0)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом поединке, который прошел неделей ранее (также в Бельгии), Ворскла пропустила два мяча и проиграла со счетом 0:2.

В ответном матче Ворскле надо было отыграть гандикап в два мяча, но игра завершилась вничью (0:0).

Команда Левен вышла в основной этап Лиги чемпионов, а Ворскла дальше будет выступать в квалификации Q2 Кубка Европы, второго еврокубкового турнира.

Ранее в мини-турнире Q2 ЛЧ подопечные Ии Андрущак переиграли грузинскую команду Гурия Ланчхути (5:0) и Гинтру из Литвы (2:0).

Лига чемпионов сред женских команд

3-й раунд квалификации. Ответный матч, 18 сентября

Левен (Бельгия) – Ворскла (Украина) – 0:0

Первый матч (11 сентября) – 2:0

Видеозапись матча

Лига чемпионов по футболу среди женщин Ворскла Полтава Ауд-Хеверле Левен Ия Андрущак видео голов и обзор выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
dimando560
З Леувеном 😂🤦‍♂️
