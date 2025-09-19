Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 14:24 | Обновлено 19 сентября 2025, 14:25
Фламенго отстает от ПСЖ всего на 2 победы в 2025 году

Сразу три бразильские команды следуют за парижанами в рейтинге

Getty Images/Global Images Ukraine

В первом четвертьфинальном матче Кубка Либертадорес бразильский «Фламенго» дома победил аргентинский «Эстудиантес» со счетом 2:1.

Эта победа стала для «Фламенго» 37-й в 2025 году.

Только «ПСЖ» имеет в своем активе большее количество побед в текущем году – 39.

Клубы с наибольшим количеством побед в 2025 году

  • 39 – ПСЖ
  • 37 – Фламенго
  • 34 – Баия
  • 34 – Палмейрас
  • 33 – Реал
  • 31 – Барселона

На первой минуте матча голом отметился Педро. Для него этот гол стал 26-м за «Фламенго» в Кубке Либертадорес. Больше него имеет только Габигол (30).

Лучшие бомбардиры Фламенго в Кубке Либертадорес

  • 30 – Габигол (Бразилия)
  • 26 – Педро (Бразилия)
  • 20 – Бруно Энрике (Бразилия)
Арда Туран назвал футболиста, заслужившего выиграть Золотой мяч 2025
Итоги жеребьевки женской Лиги чемпионов. 18 клубов сыграют по новой системе
Жеребьевка женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
