Фламенго отстает от ПСЖ всего на 2 победы в 2025 году

В первом четвертьфинальном матче Кубка Либертадорес бразильский «Фламенго» дома победил аргентинский «Эстудиантес» со счетом 2:1.

Эта победа стала для «Фламенго» 37-й в 2025 году.

Только «ПСЖ» имеет в своем активе большее количество побед в текущем году – 39.

Клубы с наибольшим количеством побед в 2025 году

На первой минуте матча голом отметился Педро. Для него этот гол стал 26-м за «Фламенго» в Кубке Либертадорес. Больше него имеет только Габигол (30).

Лучшие бомбардиры Фламенго в Кубке Либертадорес

🌟 - Mais vitórias em 2025: 🇫🇷 PSG - 39 🇧🇷 Flamengo - 37 🆙 🇧🇷 Bahia - 34 🇧🇷 Palmeiras - 34 🇪🇸 Real Madrid - 33 🇪🇸 Barcelona - 31 Quem termina no topo? 🤔 💻: @K1_stats pic.twitter.com/mURxuxQVj2

MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO NA LIBERTADORES:



3️⃣0️⃣ - Gabigol 🇧🇷

2️⃣6️⃣ - Pedro 🇧🇷 🆙️

2️⃣0️⃣ - Bruno Henrique 🇧🇷

1️⃣6️⃣ - Zico 🇧🇷

1️⃣1️⃣ - Éverton Ribeiro 🇧🇷

1️⃣0️⃣ - Gaúcho 🇧🇷

1️⃣0️⃣ - Tita 🇧🇷

0️⃣9️⃣ - Arrascaeta 🇺🇾

0️⃣7️⃣ - Marcelinho Carioca 🇧🇷

0️⃣7️⃣ - Nunes 🇧🇷

0️⃣6️⃣ - Adílio 🇧🇷

0️⃣6️⃣ -… pic.twitter.com/zXhkS14b2H