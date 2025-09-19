Фламенго отстает от ПСЖ всего на 2 победы в 2025 году
Сразу три бразильские команды следуют за парижанами в рейтинге
В первом четвертьфинальном матче Кубка Либертадорес бразильский «Фламенго» дома победил аргентинский «Эстудиантес» со счетом 2:1.
Эта победа стала для «Фламенго» 37-й в 2025 году.
Только «ПСЖ» имеет в своем активе большее количество побед в текущем году – 39.
Клубы с наибольшим количеством побед в 2025 году
- 39 – ПСЖ
- 37 – Фламенго
- 34 – Баия
- 34 – Палмейрас
- 33 – Реал
- 31 – Барселона
На первой минуте матча голом отметился Педро. Для него этот гол стал 26-м за «Фламенго» в Кубке Либертадорес. Больше него имеет только Габигол (30).
Лучшие бомбардиры Фламенго в Кубке Либертадорес
- 30 – Габигол (Бразилия)
- 26 – Педро (Бразилия)
- 20 – Бруно Энрике (Бразилия)
