Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию второй игры матчевого противостояния КБДК Италия – Украина

Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Svitolina Foundation. Элина Свитолина

19 сентября проходит матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и Украины.

Вторыми на корт выйдут лидеры команд – Элина Свитолина (WTA 13) и Жасмин Паолини (WTA 8). Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Свитолной.

Третьей игрой в поединке Украины и Италии, в случае надобности, запланирован парный поединок между тандемами Людмила Киченок / Надежда Киченок и Сара Эррани / Жасмин Паолини.

Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале SetantaSports+ и платформе setantasports.com.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
chevars
Впевнено виглядає Марта. Стався лише невеличкий збій після перерви, пов'язаної із підтягуванням сітки
Ответить
0
