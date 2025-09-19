19 сентября проходит матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и Украины.

Вторыми на корт выйдут лидеры команд – Элина Свитолина (WTA 13) и Жасмин Паолини (WTA 8). Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Свитолной.

Третьей игрой в поединке Украины и Италии, в случае надобности, запланирован парный поединок между тандемами Людмила Киченок / Надежда Киченок и Сара Эррани / Жасмин Паолини.

Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале SetantaSports+ и платформе setantasports.com.