Агробизнес и ЮКСА открывают 7-й тур Первой лиги. Стартовые составы

В пятницу, 19 сентября, в Первой лиге начнется игровая программа седьмого тура. «Агробизнес» на своем поле сыграет с ФК ЮКСА.

«Агробизнес» – одна из четырех команд Первой лиги, которая пока не проигрывала. Подопечные Александра Чижевского выиграли все три домашних матча. А вот в гостях команда трижды сыграла вничью 0:0.

ЮКСА идет в середине турнирной таблицы Первой лиги. У команды две победы, две ничьи и два поражения. Разница забитых и пропущенных мячей 4:4.

Поединок пройдет в Волочиске на стадионе «Юность». Начало матча в 13:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.