Агробизнес и ЮКСА открывают 7-й тур Первой лиги. Стартовые составы
Поединок пройдет в Волочиске на стадионе «Юность» и начнется в 13:00
В пятницу, 19 сентября, в Первой лиге начнется игровая программа седьмого тура. «Агробизнес» на своем поле сыграет с ФК ЮКСА.
«Агробизнес» – одна из четырех команд Первой лиги, которая пока не проигрывала. Подопечные Александра Чижевского выиграли все три домашних матча. А вот в гостях команда трижды сыграла вничью 0:0.
ЮКСА идет в середине турнирной таблицы Первой лиги. У команды две победы, две ничьи и два поражения. Разница забитых и пропущенных мячей 4:4.
Поединок пройдет в Волочиске на стадионе «Юность». Начало матча в 13:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.
