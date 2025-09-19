Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 10:10
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока тура Лиги чемпионов

В список попали Маркус Рэшфорд, Франсишку Тринкау, Маркус Тюрам и Душан Влахович

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

С 16 по 18 сентября состоялись матчи первого тура основного этапа Лиги чемпионов, участие в которых приняли 36 команд. Сразу 14 из них сумели одержать победы и набрали по три балла, лидером стал немецкий «Айнтрахт» благодаря разнице мячей (5:1).

После завершения всех поединков УЕФА опубликовал список из четырех номинантов на звание лучшего игрока первого тура Лиги чемпионов. В этой номинации представлены четыре футболиста:

  • Маркус Рэшфорд, левый вингер испанской «Барселоны». Оформил дубль против английского «Ньюкасла» (2:1)
  • Франсишку Тринкау, правый вингер португальского «Спортинга». Забил два гола в ворота казахстанского «Кайрата» (4:1)
  • Маркус Тюрам, форвард итальянского «Интера». В активе игрока – дубль в поединке с нидерландским «Аяксом» (2:0)
  • Душан Влахович, центральный нападающий итальянского «Ювентуса». Забил дважды в перестрелке с дортмундской «Боруссией» (4:4)

Второй тур Лиги чемпионов будет сыгран с 30 сентября по 1 октября. Среди интересных противостояний этого раунда стоит отметить поединки «Бенфика» – «Челси» и «Барселона» – ПСЖ.

Номинанты на звание лучшего игрока тура Лиги чемпионов:

Николай Титюк Источник: X (Twitter)
