УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока тура Лиги чемпионов
В список попали Маркус Рэшфорд, Франсишку Тринкау, Маркус Тюрам и Душан Влахович
С 16 по 18 сентября состоялись матчи первого тура основного этапа Лиги чемпионов, участие в которых приняли 36 команд. Сразу 14 из них сумели одержать победы и набрали по три балла, лидером стал немецкий «Айнтрахт» благодаря разнице мячей (5:1).
После завершения всех поединков УЕФА опубликовал список из четырех номинантов на звание лучшего игрока первого тура Лиги чемпионов. В этой номинации представлены четыре футболиста:
- Маркус Рэшфорд, левый вингер испанской «Барселоны». Оформил дубль против английского «Ньюкасла» (2:1)
- Франсишку Тринкау, правый вингер португальского «Спортинга». Забил два гола в ворота казахстанского «Кайрата» (4:1)
- Маркус Тюрам, форвард итальянского «Интера». В активе игрока – дубль в поединке с нидерландским «Аяксом» (2:0)
- Душан Влахович, центральный нападающий итальянского «Ювентуса». Забил дважды в перестрелке с дортмундской «Боруссией» (4:4)
Второй тур Лиги чемпионов будет сыгран с 30 сентября по 1 октября. Среди интересных противостояний этого раунда стоит отметить поединки «Бенфика» – «Челси» и «Барселона» – ПСЖ.
Some big performances... 🤔— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 18, 2025
Vlahović, Thuram, Rashford or Francisco Trincão? #UCLPOTW | @PlayStationEU
