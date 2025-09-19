УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока тура Лиги чемпионов

С 16 по 18 сентября состоялись матчи первого тура основного этапа Лиги чемпионов, участие в которых приняли 36 команд. Сразу 14 из них сумели одержать победы и набрали по три балла, лидером стал немецкий «Айнтрахт» благодаря разнице мячей (5:1).

После завершения всех поединков УЕФА опубликовал список из четырех номинантов на звание лучшего игрока первого тура Лиги чемпионов. В этой номинации представлены четыре футболиста:

Маркус Рэшфорд , левый вингер испанской «Барселоны». Оформил дубль против английского «Ньюкасла» (2:1)

, левый вингер испанской «Барселоны». Оформил дубль против английского «Ньюкасла» (2:1) Франсишку Тринкау , правый вингер португальского «Спортинга». Забил два гола в ворота казахстанского «Кайрата» (4:1)

, правый вингер португальского «Спортинга». Забил два гола в ворота казахстанского «Кайрата» (4:1) Маркус Тюрам , форвард итальянского «Интера». В активе игрока – дубль в поединке с нидерландским «Аяксом» (2:0)

, форвард итальянского «Интера». В активе игрока – дубль в поединке с нидерландским «Аяксом» (2:0) Душан Влахович, центральный нападающий итальянского «Ювентуса». Забил дважды в перестрелке с дортмундской «Боруссией» (4:4)

Второй тур Лиги чемпионов будет сыгран с 30 сентября по 1 октября. Среди интересных противостояний этого раунда стоит отметить поединки «Бенфика» – «Челси» и «Барселона» – ПСЖ.

Номинанты на звание лучшего игрока тура Лиги чемпионов: