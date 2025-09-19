ФОТО. Фил Фоден получил приз от УЕФА. Высокая оценка, а сколько у Холанда?
Манчестер Сити обыграл Наполи на домашней арене в Лиге чемпионов
18 сентября в 22:00 прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Английский Манчестер Сити обыграл Наполи из Италии на домашней арене Этихад в Манчестере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У гостей был удален Джованни Ди Лоренцо на 21-й минуте матча. На 56-й минуте Эрлинг Холанд вывел Ман Сити вперед (1:0). На 65-й минуте Жереми Доку удвоил перевес Ман Сити (2:0).
Лучшим игроком матча стал хавбек горожан Фил Фоден (оценка 8.5 от WhoScored), он получил приз от УЕФА. Игра Холанда отмечена оценкой 7.4, Доку получил 8.4.
Ман Сити одержал победу над Наполи (2:0) и взял три очка на старте основного раунда ЛЧ.
🔹 Лига чемпионов. 1-й тур. 18 сентября
22:00. Манчестер Сити (Англия) – Наполи (Италия) – 2:0
Гол: Эрлинг Холанд, 56, Жереми Доку, 65
Оценки матча от WhoScored
ФОТО. Фил Фоден стал лучшим игроком матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гендиректор «Шахтера» прокомментировал спорное судейское решение в последнем матче «горняков»
Украинец симпатизирует Джордин Джонс