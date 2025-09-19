Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 02:39 | Обновлено 19 сентября 2025, 02:43
ФОТО. Фил Фоден получил приз от УЕФА. Высокая оценка, а сколько у Холанда?

Манчестер Сити обыграл Наполи на домашней арене в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Доку и Холанд

18 сентября в 22:00 прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Английский Манчестер Сити обыграл Наполи из Италии на домашней арене Этихад в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У гостей был удален Джованни Ди Лоренцо на 21-й минуте матча. На 56-й минуте Эрлинг Холанд вывел Ман Сити вперед (1:0). На 65-й минуте Жереми Доку удвоил перевес Ман Сити (2:0).

Лучшим игроком матча стал хавбек горожан Фил Фоден (оценка 8.5 от WhoScored), он получил приз от УЕФА. Игра Холанда отмечена оценкой 7.4, Доку получил 8.4.

Ман Сити одержал победу над Наполи (2:0) и взял три очка на старте основного раунда ЛЧ.

🔹 Лига чемпионов. 1-й тур. 18 сентября

22:00. Манчестер Сити (Англия) – Наполи (Италия) – 2:0

Гол: Эрлинг Холанд, 56, Жереми Доку, 65

Оценки матча от WhoScored

ФОТО. Фил Фоден стал лучшим игроком матча

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
