ВИДЕО. В чемпионате Саудовской Аравии стартовали матчи третьего тура
18 сентября свои матчи выиграли команды Аль-Таавун, Аль-Холуд и Неом СК
18 сентября в чемпионате Саудовской Аравии стартовали матчи третьего тура – в первый игровой день было сыграно три поединка.
В четверг свои встречи выиграли команды Аль-Таавун, Аль-Холуд и Неом СК. Все эти коллективы играли дома.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Аль-Таавун разгромил Аль-Иттифак 4:1, Аль-Холуд справился с ФК Дамак 2:1, а Неом СК минимально одолел Аль-Ахдуд со счетом 1:0.
Поединки третьего тура продлятся до 20 числа. Тур завершит противостояния Аль-Наср – Аль-Рияд, которое стартует в субботу в 21:00 по Киеву.
Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 3-й тур, 18 сентября
Аль-Таавун – Аль-Иттифак – 4:1
Голы: Аль-Кувейкиби, 9, Аль Ахмад, 51, Мадаш, 56, Мартинес, 70 (пен.) – Аль-Ганнам, 82
Аль-Холуд – Дамак – 2:1
Голы: Энрике, 11, Бакли, 81 – Вада, 23 (пен.)
Неом СК – Аль-Ахдуд – 1:0
Гол: Аль Кайари, 28
Удаление: Педроза, 90+3
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|20.09.25 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд14.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Холуд29.08.25 Аль-Таавун 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд
|6
|2
|Аль-Халидж
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|19.09.25 18:15 Аль-Кадисия - Аль-Халидж13.09.25 Аль-Халидж 3:0 Аль-Фейха29.08.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:4 Аль-Халидж
|6
|3
|Аль-Иттихад
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|20.09.25 18:40 Аль-Наджма - Аль-Иттихад12.09.25 Аль-Иттихад 4:2 Аль-Фатех30.08.25 Аль-Ахдуд 2:5 Аль-Иттихад
|6
|4
|Неом
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|27.09.25 18:20 Аль-Рияд - Неом18.09.25 Неом 1:0 Аль-Ахдуд14.09.25 Дамак 1:2 Неом28.08.25 Аль-Ахли Джидда 1:0 Неом
|6
|5
|Аль-Таавун
|3
|2
|0
|1
|7 - 8
|25.09.25 18:10 Аль-Халидж - Аль-Таавун18.09.25 Аль-Таавун 4:1 Аль-Иттифак13.09.25 Аль-Ахдуд 2:3 Аль-Таавун29.08.25 Аль-Таавун 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд
|6
|6
|Аль-Кадисия
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|19.09.25 18:15 Аль-Кадисия - Аль-Халидж13.09.25 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Кадисия30.08.25 Аль-Кадисия 3:1 Аль-Наджма
|4
|7
|Аль-Хиляль
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|19.09.25 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль13.09.25 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Кадисия29.08.25 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Рияд
|4
|8
|Аль-Ахли Джидда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|19.09.25 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль12.09.25 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Ахли Джидда28.08.25 Аль-Ахли Джидда 1:0 Неом
|4
|9
|Аль-Иттифак
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|26.09.25 18:40 Дамак - Аль-Иттифак18.09.25 Аль-Таавун 4:1 Аль-Иттифак12.09.25 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Ахли Джидда28.08.25 Аль-Иттифак 2:1 Аль-Холуд
|4
|10
|Аль-Рияд
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|20.09.25 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд14.09.25 Аль-Рияд 2:1 Аль-Наджма29.08.25 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Рияд
|3
|11
|Аль-Холуд
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|25.09.25 18:25 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Холуд18.09.25 Аль-Холуд 2:1 Дамак14.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Холуд28.08.25 Аль-Иттифак 2:1 Аль-Холуд
|3
|12
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|19.09.25 18:35 Аль-Фейха - Аль-Шабаб Эр-Рияд12.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Хазм29.08.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:4 Аль-Халидж
|3
|13
|Аль-Фейха
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|19.09.25 18:35 Аль-Фейха - Аль-Шабаб Эр-Рияд13.09.25 Аль-Халидж 3:0 Аль-Фейха30.08.25 Аль-Фатех 1:2 Аль-Фейха
|3
|14
|Аль-Хазм
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|20.09.25 18:40 Аль-Хазм - Аль-Фатех12.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Хазм28.08.25 Дамак 1:1 Аль-Хазм
|1
|15
|Дамак
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|26.09.25 18:40 Дамак - Аль-Иттифак18.09.25 Аль-Холуд 2:1 Дамак14.09.25 Дамак 1:2 Неом28.08.25 Дамак 1:1 Аль-Хазм
|1
|16
|Аль-Фатех
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|20.09.25 18:40 Аль-Хазм - Аль-Фатех12.09.25 Аль-Иттихад 4:2 Аль-Фатех30.08.25 Аль-Фатех 1:2 Аль-Фейха
|0
|17
|Аль-Наджма
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|20.09.25 18:40 Аль-Наджма - Аль-Иттихад14.09.25 Аль-Рияд 2:1 Аль-Наджма30.08.25 Аль-Кадисия 3:1 Аль-Наджма
|0
|18
|Аль-Ахдуд
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|25.09.25 21:00 Аль-Хиляль - Аль-Ахдуд18.09.25 Неом 1:0 Аль-Ахдуд13.09.25 Аль-Ахдуд 2:3 Аль-Таавун30.08.25 Аль-Ахдуд 2:5 Аль-Иттихад
|0
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер сборной Украины прокомментировал информацию греческих журналистов
Ироничный момент в Кубке Украины