Чемпионат Саудовской Аравии
Неом
18.09.2025 21:00 – FT 1 : 0
Аль-Ахдуд
Саудовская Аравия
19 сентября 2025, 01:50
6
0

ВИДЕО. В чемпионате Саудовской Аравии стартовали матчи третьего тура

18 сентября свои матчи выиграли команды Аль-Таавун, Аль-Холуд и Неом СК

19 сентября 2025, 01:50
6
0
ВИДЕО. В чемпионате Саудовской Аравии стартовали матчи третьего тура
ФК. Аль-Таавун

18 сентября в чемпионате Саудовской Аравии стартовали матчи третьего тура – в первый игровой день было сыграно три поединка.

В четверг свои встречи выиграли команды Аль-Таавун, Аль-Холуд и Неом СК. Все эти коллективы играли дома.

Аль-Таавун разгромил Аль-Иттифак 4:1, Аль-Холуд справился с ФК Дамак 2:1, а Неом СК минимально одолел Аль-Ахдуд со счетом 1:0.

Поединки третьего тура продлятся до 20 числа. Тур завершит противостояния Аль-Наср – Аль-Рияд, которое стартует в субботу в 21:00 по Киеву.

Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 3-й тур, 18 сентября

Аль-Таавун – Аль-Иттифак – 4:1

Голы: Аль-Кувейкиби, 9, Аль Ахмад, 51, Мадаш, 56, Мартинес, 70 (пен.) – Аль-Ганнам, 82

Аль-Холуд – Дамак – 2:1

Голы: Энрике, 11, Бакли, 81 – Вада, 23 (пен.)

Неом СК – Аль-Ахдуд – 1:0

Гол: Аль Кайари, 28

Удаление: Педроза, 90+3

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 2 2 0 0 7 - 0 20.09.25 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд14.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Холуд29.08.25 Аль-Таавун 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд 6
2 Аль-Халидж 2 2 0 0 7 - 1 19.09.25 18:15 Аль-Кадисия - Аль-Халидж13.09.25 Аль-Халидж 3:0 Аль-Фейха29.08.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:4 Аль-Халидж 6
3 Аль-Иттихад 2 2 0 0 9 - 4 20.09.25 18:40 Аль-Наджма - Аль-Иттихад12.09.25 Аль-Иттихад 4:2 Аль-Фатех30.08.25 Аль-Ахдуд 2:5 Аль-Иттихад 6
4 Неом 3 2 0 1 3 - 2 27.09.25 18:20 Аль-Рияд - Неом18.09.25 Неом 1:0 Аль-Ахдуд14.09.25 Дамак 1:2 Неом28.08.25 Аль-Ахли Джидда 1:0 Неом 6
5 Аль-Таавун 3 2 0 1 7 - 8 25.09.25 18:10 Аль-Халидж - Аль-Таавун18.09.25 Аль-Таавун 4:1 Аль-Иттифак13.09.25 Аль-Ахдуд 2:3 Аль-Таавун29.08.25 Аль-Таавун 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд 6
6 Аль-Кадисия 2 1 1 0 5 - 3 19.09.25 18:15 Аль-Кадисия - Аль-Халидж13.09.25 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Кадисия30.08.25 Аль-Кадисия 3:1 Аль-Наджма 4
7 Аль-Хиляль 2 1 1 0 4 - 2 19.09.25 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль13.09.25 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Кадисия29.08.25 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Рияд 4
8 Аль-Ахли Джидда 2 1 1 0 1 - 0 19.09.25 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль12.09.25 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Ахли Джидда28.08.25 Аль-Ахли Джидда 1:0 Неом 4
9 Аль-Иттифак 3 1 1 1 3 - 5 26.09.25 18:40 Дамак - Аль-Иттифак18.09.25 Аль-Таавун 4:1 Аль-Иттифак12.09.25 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Ахли Джидда28.08.25 Аль-Иттифак 2:1 Аль-Холуд 4
10 Аль-Рияд 2 1 0 1 2 - 3 20.09.25 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд14.09.25 Аль-Рияд 2:1 Аль-Наджма29.08.25 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Рияд 3
11 Аль-Холуд 3 1 0 2 3 - 5 25.09.25 18:25 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Холуд18.09.25 Аль-Холуд 2:1 Дамак14.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Холуд28.08.25 Аль-Иттифак 2:1 Аль-Холуд 3
12 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2 1 0 1 2 - 4 19.09.25 18:35 Аль-Фейха - Аль-Шабаб Эр-Рияд12.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Хазм29.08.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:4 Аль-Халидж 3
13 Аль-Фейха 2 1 0 1 2 - 4 19.09.25 18:35 Аль-Фейха - Аль-Шабаб Эр-Рияд13.09.25 Аль-Халидж 3:0 Аль-Фейха30.08.25 Аль-Фатех 1:2 Аль-Фейха 3
14 Аль-Хазм 2 0 1 1 1 - 2 20.09.25 18:40 Аль-Хазм - Аль-Фатех12.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Хазм28.08.25 Дамак 1:1 Аль-Хазм 1
15 Дамак 3 0 1 2 3 - 5 26.09.25 18:40 Дамак - Аль-Иттифак18.09.25 Аль-Холуд 2:1 Дамак14.09.25 Дамак 1:2 Неом28.08.25 Дамак 1:1 Аль-Хазм 1
16 Аль-Фатех 2 0 0 2 3 - 6 20.09.25 18:40 Аль-Хазм - Аль-Фатех12.09.25 Аль-Иттихад 4:2 Аль-Фатех30.08.25 Аль-Фатех 1:2 Аль-Фейха 0
17 Аль-Наджма 2 0 0 2 2 - 5 20.09.25 18:40 Аль-Наджма - Аль-Иттихад14.09.25 Аль-Рияд 2:1 Аль-Наджма30.08.25 Аль-Кадисия 3:1 Аль-Наджма 0
18 Аль-Ахдуд 3 0 0 3 4 - 9 25.09.25 21:00 Аль-Хиляль - Аль-Ахдуд18.09.25 Неом 1:0 Аль-Ахдуд13.09.25 Аль-Ахдуд 2:3 Аль-Таавун30.08.25 Аль-Ахдуд 2:5 Аль-Иттихад 0
Полная таблица

События матча

90’
Хуан Педроза (Аль-Ахдуд) получает красную карточку.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Abdulmalik Al Oyayari (Неом), асcист Абдулай Дукуре.
Неом СК Аль-Ахдуд удаление (красная карточка) пенальти Аль-Холуд Дамак Аль-Таавун Аль-Иттифак чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
