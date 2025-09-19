Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас посетил остров Алькатрас, на котором расположена тюрьма.

Алькатрас – небольшой остров в заливе Сан-Франциско (США), известный прежде всего как место расположения федеральной тюрьмы строгого режима, действовавшей с 1934 по 1963 год. Она прославилась тем, что здесь содержались опасные преступники, а благодаря своей изолированной и труднопроходимой локации остров считался почти неприступным. Сейчас Алькатрас является популярной туристической достопримечательностью.

Карлос выступит на Кубке Лейвера с 19 по 21 сентября, который пройдет в Сан-Франциско.

«Шутка про Алькараса и Алькатрас сопровождала меня с самого детства, так что я просто обязан был туда съездить», – сказал Карлос.

ВИДЕО. Первая ракетка мира Алькарас посетил тюрьму Алькатрас

Carlos Alcaraz behind the scenes visiting Alcatraz Island ahead of the Laver Cup:



"Alcaraz to Alcatraz" 😂



pic.twitter.com/VykefPK8Lo — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 17, 2025

Getty Images/Global Images Ukraine