19 сентября 2025, 01:34 |
ВИДЕО. Первая ракетка мира Алькарас посетил тюрьму Алькатрас

Тюрьма действовала с 1934 по 1963 год, теперь на острове проводят экскурсии

ВИДЕО. Первая ракетка мира Алькарас посетил тюрьму Алькатрас
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас посетил остров Алькатрас, на котором расположена тюрьма.

Алькатрас – небольшой остров в заливе Сан-Франциско (США), известный прежде всего как место расположения федеральной тюрьмы строгого режима, действовавшей с 1934 по 1963 год. Она прославилась тем, что здесь содержались опасные преступники, а благодаря своей изолированной и труднопроходимой локации остров считался почти неприступным. Сейчас Алькатрас является популярной туристической достопримечательностью.

Карлос выступит на Кубке Лейвера с 19 по 21 сентября, который пройдет в Сан-Франциско.

«Шутка про Алькараса и Алькатрас сопровождала меня с самого детства, так что я просто обязан был туда съездить», – сказал Карлос.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
