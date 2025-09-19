ФОТО. Жена экс-соседа Лунина будоражит улицы Афин. Огненная красота
София Милошевич не оставляет равнодушным...
София Милошевич собирается завоевать корону красоты в Афинах.
Ее возлюбленный, форвард Лука Йович, этим летом перешел в местный AEK, а 34-летняя бизнесвумен уже сводит местных фанатов с ума дерзкими выходами и откровенными фотосессиями.
Когда-то Лука был соседом Андрея Лунина в Мадриде, но там его карьера пошла на спад.
Пока он пытается перезапустить ее, София стала главной звездой Афин.
Их история любви началась случайно: София не собиралась встречаться с Лукой, планировала бизнес и поездку в Мексику, но из-за проблем с визой осталась в Сербия – и все закрутилось. Тогда же всплыла новость, что бывшая девушка родила Йовичу ребенка, и паре долго пришлось скрывать отношения.
