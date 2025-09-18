Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Три матчбола: Радукану в Сеуле проиграла Крейчиковой со счета 6:4, 5:2
WTA
18 сентября 2025, 17:37 | Обновлено 18 сентября 2025, 17:41
244
0

Три матчбола: Радукану в Сеуле проиграла Крейчиковой со счета 6:4, 5:2

Барбора оформила камбек в матче с Эммой и в четвертьфинале поборется со Свентек

18 сентября 2025, 17:37 | Обновлено 18 сентября 2025, 17:41
244
0
Три матчбола: Радукану в Сеуле проиграла Крейчиковой со счета 6:4, 5:2
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Британская теннисистка и чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану (WTA 33) завершила выступления на турнире WTA 500 в Сеуле, Японя.

Во втором раунде британка в трех сетах потерпела поражение от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой (WTA 39) за 2 часа и 55 минут.

WTA 500 Сеул. Хард, 1/8 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) – Эмма Радукану (Великобритания) [8] – 4:6, 7:6 (12:10), 6:1

Во второй партии Эмма побеждала 5:2, но упустила преимущество, в частности не реализовав матчбол на подаче девятом гейме. Еще два матч-поинта британка отдала на тай-брейке.

Крейчикова и Радукану провели первое очное противостояние.

Крейчикова в четвертьфинале пятисотника в Сеуле поборется против второй ракетки мира Иги Свентек.

По теме:
Определены пары 1/4 финала многострадального турнира WTA 500 в Сеуле
Прошлогодняя чемпионка Сеула вылетела от 105-й ракетки, упустив матчбол
Четыре топ-теннисистки не сыграют в финальной части Кубка Билли Джин Кинг
Барбора Крейчикова Эмма Радукану WTA Сеул
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Футбол | 18 сентября 2025, 17:31 20
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба

В услугах 51-летнего специалиста заинтересован греческий «Панатинаикос»

Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Футбол | 18 сентября 2025, 07:07 3
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»

Тренер разочарован поведением лидера «Барселоны»

Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Футбол | 17.09.2025, 21:45
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
Бокс | 17.09.2025, 23:34
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
Украина – среди лучших. Определены пары 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг
Теннис | 18.09.2025, 17:19
Украина – среди лучших. Определены пары 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг
Украина – среди лучших. Определены пары 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 13
Футбол
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 55
Футбол
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13 2
Бокс
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем