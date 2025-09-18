Три матчбола: Радукану в Сеуле проиграла Крейчиковой со счета 6:4, 5:2

Британская теннисистка и чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану (WTA 33) завершила выступления на турнире WTA 500 в Сеуле, Японя.

Во втором раунде британка в трех сетах потерпела поражение от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой (WTA 39) за 2 часа и 55 минут.

WTA 500 Сеул. Хард, 1/8 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) – Эмма Радукану (Великобритания) [8] – 4:6, 7:6 (12:10), 6:1

Во второй партии Эмма побеждала 5:2, но упустила преимущество, в частности не реализовав матчбол на подаче девятом гейме. Еще два матч-поинта британка отдала на тай-брейке.

Крейчикова и Радукану провели первое очное противостояние.

Крейчикова в четвертьфинале пятисотника в Сеуле поборется против второй ракетки мира Иги Свентек.