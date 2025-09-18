Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 17:29 | Обновлено 18 сентября 2025, 17:53
Бавария сообщила о травме правого защитника после матча с Челси

Йосип Станишич повредил внутреннюю связку в правом коленном суставе

Бавария

25-летний хорватский фланговый защитник «Баварии» Йосип Станишич пропустит некоторое время из-за травмы, которую он получил в первом матче основного раунда Лиги чемпионов против «Челси» (3:1).

После обследования у игрока диагностировали частичное повреждение внутренней связки в правом коленном суставе.

Пока в клубе не сообщили о сроках возобновления игрока, но точно ему потребуется несколько недель отдыха.

Станишич – воспитанник баварского футбола. С сезона 2023/24 он стал игроком основного состава «Баварии». Также уже провел 20 матчей за сборную Хорватии.

В этом сезоне хорват уже успел выиграть Суперкубок Германии, а также сыграть три матча в Бундеслиге.

Бавария Йосип Станишич Челси Бавария - Челси Лига чемпионов травма травма колена
Александр Сильченко Источник: ФК Бавария
