Понадобится операция. Игрок Буковины получил серьезную травму

В поединке шестого тура Первой лиги «Буковина» со счетом 4:1 обыграла ФК «Чернигов». В конце матча травму получил нападающий «Буковины» Даниил Гончарук.

В одном из игровых эпизодов Гончарук попытался обыграть соперника, но получил повреждение. 23-летний футболист не смог продолжить игру и покинул поле на носилках.

У Даниила Гончарука диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки и паракапсулярный разрыв латерального мениска правого коленного сустава. Футболисту понадобится хирургическое вмешательство.

«На 19 сентября запланирована операция в Киеве. Все предоперационные анализы и обследования полностью пройдены. Даниилу будут делать тенорафию крестообразной связки и шов мениска. На восстановление после операции ориентировочно понадобится около шести месяцев», – сообщил главный врач «Буковины» Александр Покотило.