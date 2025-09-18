Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Понадобится операция. Игрок Буковины получил серьезную травму
Украина. Первая лига
18 сентября 2025, 17:17 |
639
0

Понадобится операция. Игрок Буковины получил серьезную травму

Даниил Гончарук выбыл на длительный срок

18 сентября 2025, 17:17 |
639
0
Понадобится операция. Игрок Буковины получил серьезную травму
ФК Буковина

В поединке шестого тура Первой лиги «Буковина» со счетом 4:1 обыграла ФК «Чернигов». В конце матча травму получил нападающий «Буковины» Даниил Гончарук.

В одном из игровых эпизодов Гончарук попытался обыграть соперника, но получил повреждение. 23-летний футболист не смог продолжить игру и покинул поле на носилках.

У Даниила Гончарука диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки и паракапсулярный разрыв латерального мениска правого коленного сустава. Футболисту понадобится хирургическое вмешательство.

«На 19 сентября запланирована операция в Киеве. Все предоперационные анализы и обследования полностью пройдены. Даниилу будут делать тенорафию крестообразной связки и шов мениска. На восстановление после операции ориентировочно понадобится около шести месяцев», – сообщил главный врач «Буковины» Александр Покотило.

По теме:
Андрей КИРЕЕВ: «Готов помогать команде»
Владислав ЛУПАШКО: «Уезжать отсюда с таким результатом – это огорчает»
Буковина – Карпаты – 1:0. Львы упали в Черновцах. Видео голов и обзор
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Чернигов Даниил Гончарук травма травма колена
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Сити – Наполи. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 18 сентября 2025, 17:56 0
Манчестер Сити – Наполи. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Манчестер Сити – Наполи. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 18 сентября в 22:00 по Киеву

Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Футбол | 17 сентября 2025, 23:54 9
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту

Действующий победитель еврокубка начал с уверенной победы

Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Футбол | 17.09.2025, 18:45
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо возглавил Бенфику, в которой играют Трубин и Судаков
Футбол | 18.09.2025, 17:40
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо возглавил Бенфику, в которой играют Трубин и Судаков
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо возглавил Бенфику, в которой играют Трубин и Судаков
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Футбол | 17.09.2025, 20:50
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
16.09.2025, 16:45 18
Другие виды
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 17
Футбол
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
17.09.2025, 12:35 22
Футбол
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13 2
Бокс
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем