Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новый Месси. Вундеркинд Барселоны забил 145 голов за 52 матча в Испании
Испания
18 сентября 2025, 17:02 |
1650
0

Новый Месси. Вундеркинд Барселоны забил 145 голов за 52 матча в Испании

Каталонский клуб внимательно следит за игрой и прогрессом талантливого Дестини Косисо

18 сентября 2025, 17:02 |
1650
0
Новый Месси. Вундеркинд Барселоны забил 145 голов за 52 матча в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Дестини Косисо Эджиофор

Тренерский штаб академии «Барселоны» внимательно следит за прогрессом талантливого 11-летнего вундеркинда – Дестини Косисо Эджиофор привлек внимание в структуре клуба.

Нигерийский талант поразил команду своей игрой, забив 145 голов за 52 матча в структуре каталонской команды. После того, как о Дестини начали говорить, его карьерой занялся известный и влиятельный агент Пини Захави, который постоянно помогает игроку.

«Барселона» считает, что Косисо своей игрой похож на Лионеля Месси и может стать следующей суперзвездой, если продолжит прогрессировать. В нынешнем сезоне Дестини провел 14 матчей, в которых забил 31 гол.

«Слава Богу, у меня трое сыновей в «Барселоне». Все трое хорошо играют, но Дестини, по-моему, на этом уровне немного лучше», – прокомментировал внимание к своему сыну отец мальчика.

ВИДЕО. Один из сюжетов о вундеркинде Дестини, его игре и перспективах

По теме:
Рекорд. Самый богатый клуб мира готовит предложение по футболисту Барселоны
Скандал в Испании. Футболисту Реала грозит два года тюрьмы
Праздник не удался. Матч с Ливерпулем стал юбилейным для Облака
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Лионель Месси
Николай Титюк Источник: The Sun
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Копенгаген – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 18 сентября 2025, 18:14 0
Копенгаген – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Копенгаген – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 18 сентября и начнется в 19:45 по Киеву

ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
Бокс | 17 сентября 2025, 23:34 2
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»

Эвандер оценил поединок Альварес – Кроуфорд

Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Бокс | 18.09.2025, 00:13
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Футбол | 18.09.2025, 03:49
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Футбол | 18.09.2025, 13:05
Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 89
Футбол
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
17.09.2025, 12:35 22
Футбол
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 18
Футбол
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
16.09.2025, 16:45 18
Другие виды
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 13
Футбол
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем