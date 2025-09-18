Новый Месси. Вундеркинд Барселоны забил 145 голов за 52 матча в Испании

Тренерский штаб академии «Барселоны» внимательно следит за прогрессом талантливого 11-летнего вундеркинда – Дестини Косисо Эджиофор привлек внимание в структуре клуба.

Нигерийский талант поразил команду своей игрой, забив 145 голов за 52 матча в структуре каталонской команды. После того, как о Дестини начали говорить, его карьерой занялся известный и влиятельный агент Пини Захави, который постоянно помогает игроку.

«Барселона» считает, что Косисо своей игрой похож на Лионеля Месси и может стать следующей суперзвездой, если продолжит прогрессировать. В нынешнем сезоне Дестини провел 14 матчей, в которых забил 31 гол.

«Слава Богу, у меня трое сыновей в «Барселоне». Все трое хорошо играют, но Дестини, по-моему, на этом уровне немного лучше», – прокомментировал внимание к своему сыну отец мальчика.

ВИДЕО. Один из сюжетов о вундеркинде Дестини, его игре и перспективах