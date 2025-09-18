«Заслуживали большего». Палмер разочарован результатом против Баварии

Лидер лондонского «Челси» Коул Палмер прокомментировал гостевой матч против мюнхенской «Баварии» в первом туре Лиги чемпионов. Коул отметился голом за лондонский клуб, однако «пенсионеры» на «Альянц Арене» уступили сопернику со счетом 1:3.

«Честно говоря, мне кажется, что мы заслуживали большего. Мы хорошо начали и, думаю, имели ранние моменты для гола, но когда совершаешь ошибки на самом высоком уровне, трудно вернуться в игру.

Была определенная потеря концентрации, и мы не всегда правильно распоряжались моментами, но, мне кажется, мы показали, что можем играть против одной из лучших команд турнира. Я считаю, что мы заслуживали большего.

Тренер перед игрой сказал, что знает – мы можем играть на равных с кем угодно, и я думаю, что мы это показали, несмотря на результат. Это хорошая обучающая ситуация на сегодняшний день, и возвращение в Лигу чемпионов приносит приятные эмоции, поэтому теперь нам нужно лишь двигаться дальше.

Мы здесь не ради обучения. Мне кажется, что с «Баварией» мы показали, что можем конкурировать, и мы хотим сделать все возможное, чтобы добиться наилучшего результата», – проанализировал Палмер.