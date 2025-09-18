Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Заслуживали большего». Палмер разочарован результатом против Баварии
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 13:42 | Обновлено 18 сентября 2025, 13:58
91
0

«Заслуживали большего». Палмер разочарован результатом против Баварии

Лидер «Челси» попытался найти причины поражения

18 сентября 2025, 13:42 | Обновлено 18 сентября 2025, 13:58
91
0
«Заслуживали большего». Палмер разочарован результатом против Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Лидер лондонского «Челси» Коул Палмер прокомментировал гостевой матч против мюнхенской «Баварии» в первом туре Лиги чемпионов. Коул отметился голом за лондонский клуб, однако «пенсионеры» на «Альянц Арене» уступили сопернику со счетом 1:3.

«Честно говоря, мне кажется, что мы заслуживали большего. Мы хорошо начали и, думаю, имели ранние моменты для гола, но когда совершаешь ошибки на самом высоком уровне, трудно вернуться в игру.

Была определенная потеря концентрации, и мы не всегда правильно распоряжались моментами, но, мне кажется, мы показали, что можем играть против одной из лучших команд турнира. Я считаю, что мы заслуживали большего.

Тренер перед игрой сказал, что знает – мы можем играть на равных с кем угодно, и я думаю, что мы это показали, несмотря на результат. Это хорошая обучающая ситуация на сегодняшний день, и возвращение в Лигу чемпионов приносит приятные эмоции, поэтому теперь нам нужно лишь двигаться дальше.

Мы здесь не ради обучения. Мне кажется, что с «Баварией» мы показали, что можем конкурировать, и мы хотим сделать все возможное, чтобы добиться наилучшего результата», – проанализировал Палмер.

По теме:
Защитник Атлетико объяснил поражение в матче ЛЧ против Ливерпуля
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Спортинг – Кайрат
Где смотреть онлайн матч Лига чемпионов Айнтрахт Франкфурт – Галатасарай
Бавария Челси Лига чемпионов Бавария - Челси Коул Палмер
Андрей Витренко Источник: ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последний шанс Лупашка: во Львове говорят о Лужном
Футбол | 18 сентября 2025, 09:35 10
Последний шанс Лупашка: во Львове говорят о Лужном
Последний шанс Лупашка: во Львове говорят о Лужном

Вернется ли Олег Лужный в «Карпаты»?

Айнтрахт Франкфурт – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 18 сентября 2025, 13:27 0
Айнтрахт Франкфурт – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Айнтрахт Франкфурт – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 18 сентября и начнется в 22:00 по Киеву

Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Футбол | 17.09.2025, 20:50
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Футбол | 17.09.2025, 18:45
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Футбол | 17.09.2025, 15:25
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 15
Футбол
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
16.09.2025, 10:10 11
Волейбол
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
16.09.2025, 12:10
Волейбол
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
16.09.2025, 16:45 18
Другие виды
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 4
Бокс
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 13
Футбол
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем