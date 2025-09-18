СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 сентября

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 сентября 2025, 12:56
35
0

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 18 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Копенгаген – Байер

Ggbet 3.09 – 3.56 – 2.43

22:00 Айнтрахт Ф – Галатасарай

Ggbet 2.29 – 4.06 – 3.02

22:00 Манчестер Сити – Наполи

Ggbet 1.71 – 4.20 – 5.17

22:00 Ньюкасл – Барселона

Ggbet 2.69 – 3.79 – 2.64

22:00 Спортинг – Кайрат

Ggbet 1.10 – 13.40 – 31.00

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

