Лига чемпионов18 сентября 2025, 11:22 |
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ньюкасл – Барселона
Встреча первого тура Лиги чемпионов состоится 18 сентября в 22:00 по Киеву
18 сентября 2025, 11:22 |
18 сентября каталонская Барселона сыграет против английского Ньюкасла в матче первого тура Лиги чемпионов 2025/26.
Встреча состоится на стадионе Сент-Джеймс Парк. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным рефери предстоящего поединка будет шведский судья Гленн Нюберг.
Наставниками коллективов являются Эдди Хау (Ньюкасл) и Ханс-Дитер Флик (Барселона).
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Ньюкасл – Барселона
