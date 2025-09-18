18 сентября каталонская Барселона сыграет против английского Ньюкасла в матче первого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Встреча состоится на стадионе Сент-Джеймс Парк. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Главным рефери предстоящего поединка будет шведский судья Гленн Нюберг.

Наставниками коллективов являются Эдди Хау (Ньюкасл) и Ханс-Дитер Флик (Барселона).

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ньюкасл – Барселона

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.