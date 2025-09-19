Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Этот человек привык называть вещи своими именами»

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, стоит ли львовским «Карпатам» пригласить на должность главного тренера Олега Лужного:

«Отвечу фразой одной из героинь фильма «12 стульев»: «Железо!». Во-первых, Лужный – патриот львовского края, а во-вторых, он всю жизнь разговаривал на украинском языке. Вот только вряд ли он сейчас в «Карпаты» пойдет, я так думаю. Почему? Дело в том, что ему давно должны были предложить возглавить львовскую команду. Когда у руля «Карпат» стоял Мирон Маркевич, то я убежден, что это было абсолютно правильное решение. Этот опытный специалист сразу же доказал, как нужно добиваться результата. Олег Лужный тоже умеет работать на сто процентов. На сто процентов отдать себя этой работе, как и на сто процентов заставить отдать себя ей всех тех, кто находится в его подчинении.

Но Олега Романовича должны понимать, потому что характер у него не простой – требовательный, с акцентом на справедливость. Ведь это главное в любом деле. А Лужный любит справедливость. В нашем футболе, когда нередко возникают те или иные непонятные ситуации, как, например, в одном эпизоде судьи дают пенальти, а в другом, похожем – нет, нужно быть непоколебимым и стойким. Лужный – трудяга, который имеет свое видение и хорошо знает все тонкости футбола. Он имеет бесспорный авторитет, к тому же, несмотря на все свои заслуги и возможности где-то ими похвастаться, остается скромным.

Этот человек привык называть вещи своими именами, и это очень важно. С Олегом Лужным мы вместе работали, и он тогда всегда прислушивался к советам и рекомендациям. Мы с ним одного мнения: любим откровенность в общении и жить, не обманывая окружающих. А это крайне важно. Лично я президента «Карпат» Владимира Матковского не знаю. Однако слышал, сколько он сделал для развития клуба. Убежден, что он будет чувствовать того тренера, который является справедливым. Справедливым как по отношению к футболистам, к игровым и тренировочным особенностям, так и к жизненному и психологическому состоянию между игроками и работниками клуба. Лужный – настоящий профессионал, он хорошо знает, что мелочей в футболе не бывает».