Кубок Украины
18 сентября 2025, 11:05 |
ВИДЕО. Лука Мейреллиш поделился эмоциями после первого гола за Шахтер

Бразильский форвард забил в дебютном матче

18 сентября 2025, 11:05 |
ФК Шахтер. Лука Мейреллиш

17 сентября состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграли «Полесье» Ставки и «Шахтер» Донецк.

Игра началась в 15:30 по Киеву и завершилась минимальной победой гостей 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 38-й минуте поединка Лука Мейреллиш заменил Невертона из-за травмы – для нападающего это был дебютный матч в составе «горняков». Уже в конце первого тайма он забил свой первый гол за «Шахтер».

ВИДЕО. Лука Мейреллиш поделился эмоциями после первого гола за Шахтер

Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк дебют Полесье Ставки Лука Мейреллиш видео эмоции
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
