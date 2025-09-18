ВИДЕО. Лука Мейреллиш поделился эмоциями после первого гола за Шахтер
Бразильский форвард забил в дебютном матче
17 сентября состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграли «Полесье» Ставки и «Шахтер» Донецк.
Игра началась в 15:30 по Киеву и завершилась минимальной победой гостей 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 38-й минуте поединка Лука Мейреллиш заменил Невертона из-за травмы – для нападающего это был дебютный матч в составе «горняков». Уже в конце первого тайма он забил свой первый гол за «Шахтер».
ВИДЕО. Лука Мейреллиш поделился эмоциями после первого гола за Шахтер
😍 Емоції Луки Мейрелліша після дебютного гола в першому матчі за «Шахтар» 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 17, 2025
💬 «Дякую всім і продовжу працювати, щоб досягти більшого»#Shakhtar #ПоліссяСтавкиШахтар pic.twitter.com/Npze0JXwFg
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктория прошла в следующий раунд
Команда из Мюнхена начала свой путь к победе в ЛЧ