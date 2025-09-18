ФОТО. Ван Дейк получил приз лучшему. Какая у него оценка, а что у Салаха?
На 90+2 минуте Вирджил принес победу Ливерпулю над Атлетико
Вечером 17 сентября прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Английский Ливерпуль переиграл Атлетико Мадрид (3:2) на домашней арене Энфилд.
На 90+2 минуте Вирджил ван Дейк принес победу Ливерпулю над Атлетико (3:2).
Ван Дейк получил приз лучшему игроку матча от УЕФА. Веб-портал WhoScored поставил ему оценку 8.2
Наибольшую отметку получил Мохамед Салах (8.4), который в дебюте матча сделал гол+пас.
У гостей отметился Маркус Льоренте (8.3), автор двух голов в ворота Ливерпуля.
Лига чемпионов. 1-й тур, 17 сентября
Ливерпуль (Англия) – Атлетико (Мадрид) – 3:2
Голы: Робертсон, 4, Салах, 6, ван Дейк, 90+2 – Льоренте, 45+3, 81
Оценки матча от WhoScored
ФОТО. Герой матча Ван Дейк получил приз лучшему игроку
