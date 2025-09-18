Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Магия египтянина. Салах вошел в историю ЛЧ уже на 6-й минуте матча
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 01:38 | Обновлено 18 сентября 2025, 01:49
Египтянин оформил гол + пас в первые 6 минут игры против «Атлетико»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал единственным игроком английского клуба в истории Лиги чемпионов, который забил гол и отдал ассист в первые 6 минут матча.

17 сентября состоялась игра 1-го тура ЛЧ между командами «Ливерпуль» и «Атлетико» Мадрид. Встреча завершилась результативной победой хозяев со счетом 3:2. Автором победного мяча на 90+2 минуте стал нидерландский защитник и капитан «мерсисайдцев» Вирджил ван Дейк.

На 4-й минуте поединка Салах отличился результативной передачей на Эндрю Робертсона, а двумя минутами позже (6-я минута) сам забил гол в ворота «матрасников».

За свою карьеру в Лиге чемпионов египтянин сыграл 89 матчей, в которых набрал 68 очков по системе «гол + пас» (48 голов, 20 ассистов).

Ливерпуль Атлетико Мадрид Мохамед Салах Вирджил ван Дейк Эндрю Робертсон Лига чемпионов Ливерпуль - Атлетико статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
