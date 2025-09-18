Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. За 25 млн. Президент Фенербахче назвал, кого он хотел подписать с Шахтера
Турция
18 сентября 2025, 07:31 |
За 25 млн. Президент Фенербахче назвал, кого он хотел подписать с Шахтера

Турецкий клуб пытался оформить трансфер Кевина

18 сентября 2025, 07:31 |
За 25 млн. Президент Фенербахче назвал, кого он хотел подписать с Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Президент турецкого «Фенербахче» Али Коч заявил, что летом он пытался подписать бразильского вингера Кевина, который тогда выступал за донецкий «Шахтер».

«Мы задавались вопросом, можем ли мы подписать Кевина из донецкого «Шахтера» за 20-25 млн евро. Но он перешел в «Фулгем» за 40 млн. Мы очень его хотели», – сказал Коч в эфире TRT Spor.

Кевин подписал контракт с «Фулгемом» до лета 2030 года. Бразилец уже успел дебютировать в английской Премьер-лиге, сыграв в матче с «Лидсом», в котором он не смог отличиться результативными действиями.

Сообщалось, что «Фенербахче» хочет подписать звезду «Реала».

Кевин (Шахтер) Фенербахче Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу Фулхэм трансферы АПЛ
