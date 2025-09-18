За 25 млн. Президент Фенербахче назвал, кого он хотел подписать с Шахтера

Президент турецкого «Фенербахче» Али Коч заявил, что летом он пытался подписать бразильского вингера Кевина, который тогда выступал за донецкий «Шахтер».

«Мы задавались вопросом, можем ли мы подписать Кевина из донецкого «Шахтера» за 20-25 млн евро. Но он перешел в «Фулгем» за 40 млн. Мы очень его хотели», – сказал Коч в эфире TRT Spor.

Кевин подписал контракт с «Фулгемом» до лета 2030 года. Бразилец уже успел дебютировать в английской Премьер-лиге, сыграв в матче с «Лидсом», в котором он не смог отличиться результативными действиями.

