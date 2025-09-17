Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 23:43 | Обновлено 17 сентября 2025, 23:49
ВИДЕО. Льоренте оформил дубль. Атлетико сравнял счет против Ливерпуля

На 81-й минуте ситуация в матче ЛЧ уравнялась, 2:2

Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября в 22:00 проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Английский Ливерпуль принимает Атлетико Мадрид из Испании на домашней арене Энфилд

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 81-й минуте Маркос Льоренте оформил дубль и сравнял счет для Атлетико (2:2).

ГОЛ! 2:2. Маркос Льоренте, 81 мин

Манчестер Сити – Наполи. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Как Вирджил ван Дейк принес победу Ливерпулю над Атлетико
Опасность последних минут. Ливерпуль вырвал победу над Атлетико
Ливерпуль Атлетико Мадрид Маркос Льоренте Лига чемпионов Ливерпуль - Атлетико
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
