Лига чемпионов17 сентября 2025, 23:43 | Обновлено 17 сентября 2025, 23:49
110
0
ВИДЕО. Льоренте оформил дубль. Атлетико сравнял счет против Ливерпуля
На 81-й минуте ситуация в матче ЛЧ уравнялась, 2:2
17 сентября 2025, 23:43 | Обновлено 17 сентября 2025, 23:49
110
0
17 сентября в 22:00 проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Английский Ливерпуль принимает Атлетико Мадрид из Испании на домашней арене Энфилд
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 81-й минуте Маркос Льоренте оформил дубль и сравнял счет для Атлетико (2:2).
ГОЛ! 2:2. Маркос Льоренте, 81 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 сентября 2025, 08:43 13
Жозе Моуриньо станет тренером португальского клуба
Футбол | 17 сентября 2025, 17:55 9
Готовы отдать 15 тысяч гривен?
Другие виды | 17.09.2025, 03:33
Футбол | 17.09.2025, 15:25
Футбол | 17.09.2025, 23:52
Комментарии 0
Популярные новости
16.09.2025, 20:59 34
16.09.2025, 10:10 11
16.09.2025, 12:10
16.09.2025, 07:07 10
16.09.2025, 00:26
17.09.2025, 05:13 1
16.09.2025, 23:32 4
16.09.2025, 00:17 3