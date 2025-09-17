Трент Александер-Арнольд появился в скандальной рекламе

Британский регулятор ASA запретил ролик оператора азартных игр Midnite, созданный с помощью искусственного интеллекта. В нем фигурировал защитник мадридского «Реала» и сборной Англии Трент Александр-Арнольд, популярный среди молодежи.

Публикация с логотипом Midnite вышла 25 мая в X. Несмотря на то что компания назвала ее «пародией» и редакционным контентом, жалобы исследователей указали на нарушение Кодекса CAP.

Midnite признала высокий риск привлекательности для несовершеннолетних, пост был удален. ASA сочла видео прямой рекламой бренда, отметив, что с октября 2022 года в азартной рекламе запрещены персонажи, интересные детям.

Регулятор подчеркнул, что даже ИИ-образы спортсменов распознаются и воздействуют на подростков.

Лига чемпионов усилила интерес к ставкам в Германии